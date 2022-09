Au sujet des nouvelles dispositions de la BRH

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Il est apparu pour la premi?re fois au cours du gouvernorat de M. Bonivert Claude (Nov. 91-Oct 94). ? cette ?poque, quelques banques commerciales, quelques maisons de transfert fonctionnaient dans une atmosph?re un peu bon enfant. La complexit? actuelle du march? des changes appelle ? une r?vision en profondeur du concept pour y inclure des acteurs qui p?sent de tout leur poids dans la fluctuation du taux de change et minimisent la port?e de l’outil taux de r?f?rence.

Ma suggestion est que la banque centrale ?tablisse un intervalle de variation pour toute transaction dollars-gourdes, gourdes-dollars faite aux points de service, dans les banques commerciales, chez un commer?ant. Le minimum serait le taux de r?f?rence, d?j? accept? par tous les agents ?conomiques. Pour le maximum, je sugg?re le Taux moyen d’acquisition (TMA). L’utilisation du TMA, qui est un taux de vente, pr?sente l’avantage de limiter pour l’agent ?conomique les pertes li?es au change. Il n’introduit pas non plus de calcul suppl?mentaire comme le pr?voient les nouvelles dispositions.

Pour le paiement en gourdes des transferts re?us ? partir des points de service, en plus du taux de r?f?rence, les nouvelles dispositions ?tablissent un taux maximum. L’id?e me parait d?routante dans l’?conomie ha?tienne actuelle. Aucune disposition n’est prise pour les ?changes en gourdes des clients des banques commerciales, ce qui laisse toute latitude ? ces derni?res.

