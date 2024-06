Au terme d’une rencontre riche en rebondissements, une Albanie héroïque arrache un nul contre la Croatie

Au terme d’une rencontre riche en rebondissements, une Albanie héroïque arrache un nul 2-2 contre la Croatie pour la deuxième journée de l’Euro 2024.

Auteurs d’une prestation pratiquement irréprochable en première mi-temps, les Albanais ont bien cru repartir bredouille d’Hambourg ce mercredi. Mais un but tardif de Klaus Gasjula leur a permis d’engranger leur premier point dans cet Euro 2024, face à une Croatie qui pourra nourrir des regrets.

Comme contre l’Italie, face à laquelle ils avaient pris l’avantage après 23 secondes seulement, les Albanais ont réalisé une belle entame de match face à la Croatie. Dès la 11e minute, Qazim Laçi a trompé Livakovic en déviant de la tête un bon centre d’Asani au fond des filets (0-1).

Imprécis et dépassés durant 45 minutes, les coéquipiers de Luka Modric sont revenus transfigurés des vestiaires. Le double changement opéré par Zlatko Dalic, avec les entrées de Sucic et Pasalic pour suppléer Brozovic et Majer, a permis à ses hommes de prendre le contrôle des opérations.

Il a cependant fallu attendre la 74e minute pour voir le match basculer. Andrej Kramaric a délivré les Croates en concluant une action joliment construite (1-1). Deux minutes plus tard seulement, une action confuse dans la surface albanaise s’est conclue par un contre son camp malheureux de Gjasula, entré peu avant en jeu (2-1, 76e).

Assommés par ces deux buts, les Albanais ont connu un dernier sursaut d’orgueil en toute fin de match. Et après une première alerte sur une frappe d’Arber Hoxha détournée par Livakovic, c’est Gjasula, buteur contre son camp vingt minutes plus tôt, qui a sauvé l’Albanie (90e+5, 2-2) et fixé le score.

Ce partage n’arrange personne : les deux équipes ont un point et devront s’imposer lors de leur dernier match de poule ce lundi. Les Albanais affronteront l’Espagne, tandis que les Croates s’opposeront à l’Italie.

À lire aussi:

Au moins 550 fidèles meurent à cause de la chaleur extrême en Arabie Saoudite pendant le hajj