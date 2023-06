Aucune autorisation n’a été accordée pour l’installation en RD d’un bureau de coordination de l’aide à la sécurité en faveur d’Haïti

​

​

La République dominicaine n’a accordé aucune autorisation pour l’installation d’une cellule de coordination de l’aide à la sécurité en faveur d’Haïti sur son territoire.

Le ministre des affaires étrangères dominicain Roberto Álvarez a déclaré sur Twitter ce vendredi 16 juin que son pays n’a discuté, ni accordé d’autorisation pour l’installation sur son territoire d’un bureau de coordination du soutien à la Police Nationale d’Haïti (PNH).

Le Gouvernement dominicain confirme qu’il n’a discuté, convenu ou accordé aucune autorisation pour l’installation sur son territoire d’un bureau de coordination du soutien à la Police Nationale d’Haïti, comme l’indiquent les informations d’un média canadien, a tweeté le Chancelier.

La ministre canadienne des affaires étrangères, Mélanie Joly, avait pourtant déclaré jeudi que le Canada implantera cet été, en République dominicaine, une cellule de coordination de l’aide internationale à la sécurité en faveur d’Haïti.

« Nous souhaitons que cette cellule de coordination soit opérationnelle dès cet été en République dominicaine – et je profite de l’occasion pour remercier mon homologue, Roberto ALVAREZ GIL, d’avoir accueilli ce mécanisme. Nous aurons également une équipe à Port-au-Prince pour travailler main dans la main avec les experts de première ligne, la PNH et les autorités haïtiennes » avait-elle déclaré.

L’objectif de cette cellule est, selon la ministre canadienne, d’être la principale interface entre la communauté internationale et le secteur de la sécurité du gouvernement d’Haïti – en particulier la Police nationale d’Haïti. Nous veillerons à ce que les besoins les plus critiques du secteur de la sécurité soient satisfaits. Elle devra aussi travailler avec le gouvernement haïtien, les Nations Unies et les partenaires internationaux pour développer et coordonner un plan d’assistance à la sécurité en Haïti.

En savoir plus:

La PNH déjoue une tentative de kidnapping à Croix-des-Bouquets