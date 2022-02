Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Myriam, jeune femme de 27 ans, mere d’une fillette de deux ans, est enceinte de 9 mois. Habitante de Girardo, commune de Petion-Ville, elle a ete transportee a l’hopital lundi matin, inconsciente, apres plusieurs episodes de crises convulsives durant toute la nuit. Apres son evaluation et en depit de maints efforts du personnel de sante, elle est decedee peu de temps apres une cesarienne realisee d’urgence. Le nouveau-ne a ete place en soins neonataux. Selon ce que rapportent ses proches, cette visite a l’hopital dont elle n’est pas revenue vivante etait la premiere que Myriam effectuait durant toute l’evolution de sa grossesse. Son deces est probablement du a une eclampsie.

En Haiti, le taux de mortalite maternelle avoisine les 529 pour 100 000 naissances vivantes, selon la sixieme Enquete mortalite, morbidite et utilisation des services en Haiti 2016-2017 (EMMUS-VI) realisee par le ministere de la Sante publique et de la Population. C’est le taux de mortalite le plus eleve de la Caraibe et dans les Ameriques. Dans l’emission Sante9 diffusee sur Magik9 le mardi 15 fevrier 2022, le Dr Darlaine Dorval, obstetricienne-gynecologue interrogee a ce sujet, a fait ressortir la necessite pour les femmes enceintes de beneficier des suivis prenataux reguliers afin de reduire cette mortalite. Selon le Dr Dorval, la grande majorite des complications de la grossesse a l’origine de ce taux eleve de mortalite maternelle en Haiti sont evitables par des visites prenatales regulieres dans un centre de sante ou chez son medecin traitant.

Cette mortalite maternelle elevee traduit egalement la faible couverture sanitaire en Haiti, et aussi le manque de ressources materielles et humaines qualifiees. En effet, le dernier recensement de personnels sanitaires en Haiti, realise en 2018, fait etat de 3 354 medecins pour environ 10 millions d’habitants. Toujours selon le Dr Dorval, les causes les plus frequentes de mortalite maternelle en Haiti sont le plus souvent l’hemorragie du post partum, l’eclampsie et, a un degre moindre, l’embolie du liquide amiotique.

Dans certains milieux recules, certaines femmes doivent parcourir plusieurs kilometres afin de realiser une consultation prenatale, consultation qui, certaines fois, n’est pas appropriee a leur cas. La disponibilite et la formation du personnel soignant sont essentielles afin de prevenir les complications chez ces femmes enceintes. Selon le Dr Dorval, la grande majorite des grossesses evoluent favorablement parce que c’est un processus physiologique. Neanmoins certains signes peuvent refleter des pathologies sous-jacentes, par exemple des saignements vaginaux anormaux ou passage de liquide par voie vaginale, une migraine intense, une raideur de nuque, pour ne citer que ceux-la. Ces signes sont des manifestations de problemes plus importants comme une hypertension arterielle, un avortement ou une menace d’accouchement et doivent alerter sur la necessite de voir un medecin au plus vite afin de prevenir des complications malheureuses contribuant a augmenter le taux de mortalite maternelle en Haiti.

Dans les evaluations des femmes enceintes, certains parametres sont obligatoires pour suivre l’evolution de la mere et du bebe. Ainsi, l’Organisation mondiale de la sante (OMS) fait plusieurs recommandations importantes pour le suivi des femmes enceintes. Parmi ces recommandations figurent un controle frequent de la tension arterielle, une sonographie avant la 24e semaine de grossesse, des examens sanguins pour la recherche d’infections et d’un diabete gestationnel.

Les parametres nutritionnels et environnementaux entrent egalement en ligne de compte. Les femmes enceintes sont fragiles, leur prise en charge et accompagnement temoignent non seulement du niveau de developpement d’un pays mais fait partie des droits fondamentaux de la personne humaine.