Augmentation des prix de produits petroliers : chauffeurs et passagers deja a couteaux tires

Tot ce vendredi 10 decembre, les esprits s’echauffent dans les differents circuits assurant le transport en commun. L’entree en vigueur de la hausse des prix des produits petroliers commence a faire grincer les dents. A Delmas, des pneus enflammes ont ete eriges, rendant quasi-impossible le trajet Petion-Ville/Carrefour de l’aeroport. Ce circuit, idem pour Gerald/Portail, Delmas/Portail, Petion-Ville/Centre-Ville, Clercine/Portail, a vu les prix des courses doubler. De 25 gourdes, les courses passent a 50 gourdes.

Dans les differentes stations, des passagers se massent en attendant qu’un chauffeur bon samaritain accepte de les transporter aux prix habituels. En vain.

Non loin du rond-point du Stade Sylvio Cator, on assiste a un veritable tour de passe-passe. Les conducteurs rebroussent chemin face a la rebellion de certains passagers qui refusent de payer le double de la course.

Dans le sillage des transports en commun deja mal organises structurellement, passagers et conducteurs continuent, dans l’intervalle, de s’affronter dans l’aire metropolitaine.

Quant aux chauffeurs, ils jettent toutes les responsabilites sur le dos des decideurs qui augmentent de 169 gourdes a 350 gourdes le prix du diesel.

Ce jeune homme vient aux mains avec l’assistant d’un conducteur qui lui refuse de monter a bord sans avoir paye les 50 gourdes. Apres maintes oppositions, le passager descend avec une desolation sur le visage. Spectateurs de ce moment indignant, les passagers, deja a bord, rouges de colere, s’en prennent verbalement a ce manager.

“Comment demander a quelqu’un de payer le double sans avoir averti avant?”, se demande cette dame dans la cinquantaine avancee.

“Le salaire minimum n’est pas augmente. Je percois le meme salaire dans mon boulot. Ma situation sera empire en depanssant plus”, analyse Jay* qui venait de quitter son boulot.

La ligne des passagers grandissait au fur et a mesure. Ces derniers justifient leur opposition de payer le double de la course. Les chauffeurs de tap-tap, eux, s’entetent et justifient leur augmentation, sans convaincre.

Le gouvernement avait annonce a partir de ce vendredi 10 decembre dans la matinee, le prix de la gazoline passera de 201 a 250 gourdes, celui du diesel passera de 169 gourdes a 353 gourdes a la pompe et le kerosene qui se vendait a 163 gourdes passera a 352 gourdes, a annonce, le mardi 7 decembre 2021.

<>, a avance le ministre de l’Economie et des Finances.

“Etant donne qu’il n’y pas une augmentation significative dans les prix de la gasoline, les prix des transports en commun ne seront pas ajustes. La grille de prix en application restera inchangee”, a assure, pour sa part, Odney Pierre Ricot, ministre des Affaires sociales et du Travail.