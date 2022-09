Augmentation des prix des carburants, le contexte n’est pas propice, estime Joseph Harold Pierre

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Si la cessation des subventions du carburant s’av?re n?cessaire pour la croissance ?conomique du pays, l’augmentation des prix de l’essence peut encore attendre dans ce contexte de bouillonnement social marqu? notamment par une paralysie des activit?s dans la capitale et dans plusieurs autres d?partements du pays. <> a avanc? l’?conomiste Joseph Harold Pierre ? la matinale du week-end de Magik 9 le 25 septembre 2022. Cependant, <> a-t-il relativis?. D’autre en plus, que la paralysie est sujette ? impacter consid?rablement le PIB du pays en aiguisant la croissance n?gative pr?vue ? hauteur de -0,4 % pour par le minist?re de l’Economie et des Finances.

