Aux Nations Unies, Frantz Elb? sollicite l’aide de la coop?ration bilat?rale

Une d?l?gation conduite par le directeur g?n?ral de la Police nationale d’Ha?ti (PNH), Frantz Elb?, participe au sommet des chefs de police des pays membres des Nations unies, organis? du 31 ao?t au 1er septembre 2022 aux Nations unies, ? New York (Etats-Unis d’Am?rique). Frantz Elb? a renouvel? l’engagement d’Ha?ti de s’acquitter, ? travers le renforcement de sa police, de ses obligations s?curitaires en d?pit des conditions socio?conomiques et politiques difficiles. Frantz Elb? a rappel? les mesures prises pour am?liorer la performance de la PNH dans la lutte contre le grand banditisme qui emp?che la population de jouir de ses droits les plus fondamentaux.

<>, a ?num?r? Frantz Elb? dans son discours ce jeudi.

Le commandant en chef de la PNH a toutefois soulign? qu’en d?pit de ces actions, la PNH, ? elle seule, ne peut pas r?soudre le probl?me de s?curit? multidimensionnelle que connait Ha?ti. <>, a demand? Frantz Elb?. <>, a-t-il ajout?.

Dans le cadre des rencontres bilat?rales, le directeur g?n?ral de la PNH a rencontr?, ce jeudi 1er septembre 2022, la secr?taire (ministre) de S?curit? et Protection citoyenne du Mexique, Rosa Iceland Rodriguez V, pour discuter de la redynamisation de la coop?ration existant en mati?re de s?curit?.

La d?l?gation a rencontr?, le mardi 30 ao?t 2022, la d?l?gation de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le g?n?ral Ricardo Yanez, dans le cadre des rencontres bilat?rales et le chef du service des questions judiciaires et p?nitentiaires des Nations unies, Robert Pulver. Elle s’est ?galement entretenue avec le sous-secr?taire g?n?ral ? l’?tat de droit et des institutions charg?es de la s?curit?, Alexandre Zouev et l’Ambassadeur d’Ha?ti ? New York, Antonio Rodrigue.