Aux ?tats-Unis, en R?publique dominicaine, aux Bahamas, les migrants ha?tiens ne sont pas les bienvenus

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Par milliers, les Ha?tiens fuient la mis?re, le ch?mage, l’ins?curit?… pour se rendre dans plusieurs pays de la r?gion, notamment la R?publique dominicaine, les Etats-Unis, les Bahamas, Porto Rico… Une fois arriv?s dans ces territoires, nos compatriotes ne sont pourtant pas au bout de leur peine. Ils sont intercept?s, incarc?r?s et expuls?s vers leur terre d’origine. Le Nouvelliste a consult? les donn?es de l’Organisation internationale pour les migrations. Selon les statistiques de cette agence onusienne, de septembre 2021 ? avril 2022, 21 380 migrants ont ?t? expuls?s des Etats-Unis vers Ha?ti. Rien que pour le mois d’avril 2022, 2 923 migrants ha?tiens ont ?t? rapatri?s en Ha?ti via l’avion par les autorit?s am?ricaines.

Le 20 mai dernier, un juge f?d?ral de Louisiane a emp?ch? l’administration Biden de lever une mesure sanitaire de Donald Trump permettant, durant la pand?mie, d’expulser sans d?lai les migrants franchissant la fronti?re terrestre am?ricaine. En conf?rence de presse, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean Pierre, a exprim? le d?saccord de l’administration Biden ? cette d?cision du tribunal. Elle a annonc? que l’ex?cutif am?ricain allait faire appel de la d?cision tout en pr?cisant que les d?portations allaient continuer, conform?ment ? la d?cision du juge f?d?ral de Louisiane.

? Cuba, de janvier ? avril 2022, 1057 Ha?tiens ont ?t? expuls?s avec notamment 413 expulsions pour avril. Cette semaine, le Miami Herald rapporte qu’un cargo transportant plus de 800 migrants ha?tiens a ?chou? sur la c?te de Villa Clara, incapable d’atteindre les c?tes floridiennes. Parmi ces migrants figurent notamment des enfants et des b?b?s. Depuis la fin du mois d’ao?t, le nombre d’Ha?tiens voulant se rendre aux Etats-Unis par bateau a fortement augment?. Depuis d?but octobre 2021, les garde-c?tes am?ricains ont arr?t? en mer plus de 5 000 personnes originaires d’Ha?ti et tentant d’atteindre les Etats-Unis. Plus de 1400 sont parvenus ? atteindre les Etats-Unis soit en Floride ou ? Porto Rico. Dans d’autres ?les des Antilles, notamment aux Bahamas, les autorit?s ont renvoy? de janvier ? avril 1 505 Ha?tiens. Alors qu’aux ?les Turques-et-Ca?ques, les autorit?s ont expuls? 468 compatriotes durant les 4 premiers mois de 2022, notamment 198 pour le mois d’avril.

Le Groupe d’appui aux rapatri?s et aux r?fugi?s (GARR) publie mensuellement des donn?es sur le nombre de rapatriement d’Ha?tiens de la R?publique dominicaine vers Ha?ti. <>, peut-on lire dans le rapport de l’organisation.

En d?but de semaine, une vid?o montrant des agents de l’immigration dominicaine pourchassant des migrants ha?tiens dans la ville de Juan Bosch, allant jusqu’? escalader leurs maisons, a ?t? largement publi?e sur la Toile. Le clip a provoqu? ?moi et indignation en Ha?ti et dans la communaut? ha?tienne en R?publique dominicaine. L’ancien ministre des Affaires ?trang?res Claude Joseph a tweet? pour d?noncer le traitement inflig? aux Ha?tiens et exiger l’attention de la communaut? internationale. <>, a tweet? l’ancien chancelier en cr?ole et en fran?ais.

L’ancien ministre des Ha?tiens vivant ? l’?tranger Edwin Paraison est intervenu sur ce dossier sur Magik9 ce vendredi 27 mai. Apr?s avoir recueilli les t?moignages des Ha?tiens, le responsable de la Fondation Zile a contextualis? cet incident. <>, a rapport? Paraison.

Dans une note de presse publi?e ce vendredi, le GARR s’est dit pr?occup? par le sort des Ha?tiens en R?publique dominicaine, objet d’une campagne de pers?cution. <>, lit-on dans la note.

Une marche anti-ha?tienne est annonc?e par les ultra-nationalistes le dimanche 29 mai. Edwin Paraison a exhort? les autorit?s dominicaines ? garantir la s?curit? des migrants ha?tiens en terre voisine. Il a ?galement appel? les autorit?s ha?tiennes ? contacter la partie dominicaine afin que toutes les dispositions soient prises pour prot?ger les compatriotes et leurs biens en R?publique dominicaine.