Avec Alo Bondye et Avan m ale, MDO, pose les grandes questions

Ces paroles sont de MDO, un rappeur de 24 ans, dans la chanson <>. En peu de mots, le petit bonhomme au calme olympien, <> pour reprendre sa description par Sindy Ducr?pin, r?dactrice de Ticket, provoque un d?bat vieux comme l’humanit? : l’existence post-mortem.

Le texte <>, du d?but ? la fin, d?fonce les croyances, choque et interroge. En des termes crus. P?remptoires. Tranchants. Frantz Duval, directeur de Ticket et r?dacteur en chef du Nouvelliste, ne cache pas sa surprise : << Personne en Ha?ti, avant MDO, n'avait os? ?crire ce qu'il a ?crit dans <> et dans <>. Il faut prendre le temps de l’?couter et de le lire >>, recommande Duval.

En 4 minutes, apr?s l’avoir appel? par WhatSApp, le natif des Gona?ves illustre une conversation avec Dieu et questionne certaines assertions. ?a n’arrive pas tous les jours de parler ? quelqu’un qui a de si haute fr?quentation.

En entrevue avec Ticket MDO, Mdo Merts Santil de son vrai nom, soutient que sa chanson a ?t? inspir?e par plus de 30 000 ans d’histoire. <>, explique-t-il.

Ayant grandi dans le catholicisme, MDO a re?u presque tous les sacrements ? la port?e de son ?ge et de sa situation matrimoniale : bapt?me, communion et confirmation. Est-ce que son texte est en r?bellion contre l’?glise ? Le rappeur relativise. <>, soutient-il.

MDO a publi? deux chansons ces derniers mois : <> et <>. Dans les deux textes, le rappeur ne fait pas dans la dentelle. Il utilise des termes directs, provocateurs, grivois ? la limite.

<< Si wap manyen af? moun , Yap koupe pat ou avanw ale

Siw chich ou visye kw?m

Wap manje kaka avanw ale>>, ?crit-il dans <>.

<< Menm si chemen lajan long

Menm sil chaje ak pikan

Olye mwen mouri p?v nan vim

Mwen pito rich nan san >>, soutient-il toujours dans <>. Quel est le sens de ces phrases? Est-ce un appel ? prendre les armes pour devenir riche quitte ? courir le risque de se faire tuer ? Non, tranche le rappeur. <>, soutient-il.

<< Yo diw voye Jezi mouri pou peche gen peche pi r?d

Ou detwi Sodome ak Gomorrhe pou voksal gen voksal pi r?d

Yo diw kreye l’homme ak imaj ou poutan ayisyen pi l?d

Pou eta’ m w? peyim ye la yo f?m konnen lanf? pi r?d >>, ?crit-il dans <>.

Pourquoi ce choix d’?criture ? Cette rh?torique ? <>, tranche-t-il. <>, se d?fend-il ? propos des mots grivois dans ses textes.

MDO chante la drill, un sous-genre du Hip-hop d?velopp? ? Chicago et ?pous? essentiellement par les jeunes. Ce sous-genre se d?finit par des paroles au contenu audiovisuel perturbant voire choquant. Ceux qui chantent la drill, comme MDO, attirent l’attention par des paroles fortes. <>, admet-il.

Les deux titres ont d?j? r?colt? plus de 500 000 visionnements sur la plateforme YouTube. Une r?compense pour ce jeune qui ne vit que pour la musique. Lui qui a ?t? contraint par ses parents d’?migrer en R?publique dominicaine ? deux reprises. << Avant, ils voulaient que je me rende au Br?sil, j'ai refus?. Ensuite, ils m'ont envoy? en deux fois en R?publique dominicaine. Contre leur gr?, j'ai choisi de revenir. Moi tout ce qui m'int?resse c'est la musique. Pourvu que je sois ? l'aise ici, accompagn? de mes proches et en faisant ce que j'aime, cela m'importe peu que je ne gagne pas beaucoup d'argent. Mon p?re ?tait f?ch? contre moi. En r?alisant le succ?s de <>, il est devenu mon premier supporteur, mon seul manager (rires) >>, a racont? MDO.

Avant de devenir chanteur, MDO a fait une br?ve carri?re de Disc jokey (DJ). Une carri?re qui s’est brusquement arr?t? par une m?saventure. <>, a-t-il confi? dans un interview en format long avec Mikenton Jean lors d’un Live pour Ticket. Apr?s cette ?pisode, poursuit-il, ses amis l’ont encourag? ? enregistrer sa premi?re chanson <> en 2015. Selon lui, le feedback a ?t? positif. Et depuis lors, le jeune artiste poursuit son ascension et a pu produire les deux chansons <> et <>qui sont tr?s bien accueilli par le public.

Le clip de <> doit sortir ce 3 septembre selon ce qu’a assur? l’artiste ? Ticket. Le teaser circule d?j? sur la toile. Que nous r?serve MDO dans cette vid?o ? Comment Bondye sera-t-il repr?sent? ? Si vous n’avez pas encore visionn? le teaser il serait temps de le faire. On y d?couvre un t?l?phone intelligent dans la poche de l’un des disciples de Jesus… le reste sera dans le clip

Ticket vous propose de lire les lyriques des deux chansons <>et <>.

Avan m ale

Yeahhhhhhh

Yeahhhhh

MDO

333 generation

M pat konn l?m tap f?t

M pa konn l? map die

E pou sam renmen an

M pr? poum pase tray

Nenp?t sa wap f? a pa care

Y’ap toujou palew mal

Pran plezi ou jwi laviw

Avan ou die

Lavi a kout l? map f? shit

Kitem f? shit mwen avanm ale

M kondane pou OG

M pap janm f? fake avanm ale

Pa vin prechem si Bondye vlem

Lap chanje vim avanm ale

3 lit kleren

4 pake jwen

M pral kraze t?t mwen avanm ale

Siw ch?f ou ganster

Rale zam ou pete

Pow

Avanw ale

Si wap manyen af? moun

Yap koupe pat ou avanw ale

Siw chich ou visye kw?m

Wap manje kaka avanw ale

Sispann f? l?z?m konfyans

Pou yo pa blow avanw aleeeeeeeeee

Yeahhhhhh

M pat konn l?m tap f?t

M pa konn l? map die

E pou sam renmen an

M pr? poum pase tray

Pou mwen viv an p?

E pou sa map batay

Kote’k gen ch?n pa genyen kou

Ak t?t m aprann met may

Ayayayyyyyyyyyyyyyy

Avanm ale f?m jwi vim

Bety’w pa fanmim

Pwenti d?y?w poum pase anvim

Ki mele boudam siw rayim

Tout plug yo okouran

Yo prezan pou’n byen pase ti vi’n

Fimen bw? jistann ayik

Pa gen panik

F? kaka zaf? kritik

Brase lajan sa nan street

Poun rete clean

E menm nan f? nwa’n toujou lit

Ou ka viv 100 an mwen m viv 30 an

Poutan an vr? m viv plis pasew

Siw chita pran p?z seryew

Ou kitem viv lavim pasew

Plas ou p?di a

Avanw ale yap ranplasew

Ayayayyy

Lavi a kout l? map f? shit

Kitem f? shit mwen avanm ale

M kondane pou OG

M pap janm f? fake avanm ale

Pa vin prechem si Bondye vlem

Lap chanje vim avanm ale

3 lit kleren

4 pake jwen

M pral kraze t?t mwen avanm ale

Siw ch?f ou ganster

Rale zam ou pete

Pow

Avanw ale

Si wap manyen af? moun

Yap koupe pat ou avanw ale

Siw chich ou visye kw?m

Wap manje kaka avanw ale

Sispann f? l?z?m konfyans

Pou yo pa blow avanw aleeeeeeeeee

L? map f? shit pa vin prechem

Sim leve na pale demen

Jodi a se poum f? kaka

Fimen vale kleren

Tout patn?m yo av?m

L?n fin sou’n pral plimen bouzen

Bouzen

L?m w?m pa sou wout siks?

M chanje itiner?

S?l parese ak sak echwe

Ki di k?b pa f? bon?

Menm si chemen lajan long

Menm sil chaje ak pikan

Olye mwen mouri p?v nan vim

Mwen pito rich nan san

Yeahhhhhh

M pat konn l?m tap f?t

M pa konn l? map die

E pou sam renmen an

M pr? poum pase tray

Nenp?t sa wap f? a pa care

yap toujou palew mal

Pran plezi ou jwi laviw

Avan ou die

Lavi a kout l? map f? shit

Kitem f? shit mwen avanm ale

M kondane pou OG

M pap janm f? fake avanm ale

Pa vin prechem si Bondye vlem

Lap chanje vim avanm ale

3 lit kleren

4 pake jwen

M pral kraze t?t mwen avanm ale

Siw ch?f ou ganster

Rale zam ou pete

Pow

Avanw ale

Si wap manyen af? moun

Yap koupe pat ou avanw ale

Siw chich ou visye kw?m

Wap manje kaka avanw ale

Sispann f? l?z?m konfyans

Pou yo pa blow avanw aleeeeeeeeee

Yeahhhhhhhhhh

Alo Bondye

Alo

Alo Bondye se MDO wi

Saw di?

Bondye papa yo pran non’w pou pase nan kaka

Si m ofanse’ w padone’ m pou sa a

Ou se limy? retire’m nan f?nwa

Hey

Yo diw voye Jezi mouri pou peche gen peche pi r?d

Ou detwi Sodome ak Gomorrhe pou voksal gen voksal pi r?d

Yo diw kreye l’homme ak imaj ou poutan ayisyen pi l?d

Pou eta’ m w? peyim ye la yo f?m konnen lanf? pi r?d

Santi m vle fou fou fou

Paw?l yo ekri sou ou yo flou flou flou

Ou konnen djab la pwisan ke nou nou

Malgre sa’w bann lib abit ouh ouh ouh

Yo di St esprit gw?s Marie Kijan ?

?ske se pa bagay yo te f??

Joseh okipe Jezi ki pat pou li li kanpe an Janwob?

Bib la pa di si Jezi te gen fanm

L? bwal r?d sal te konn f? ?

Palem de Marie Madeleine koz istwa on ti jan dj?l b?ky?

Satan plimen Eve

Eve al plimen ak Adam

Kaka voye n?t

Pou pinisyon ou di yap pase miz? nan f? pitit n?t

Pou peple lat? fanmi fuck ak fanmi

Chawa pete n?t

-Alo…. alo Bondye

-Ou genl? pa gen bon n?t ?

M w? e blan’k sanble av?w Jehovah

Indiens tankou Krishna

Figi chinois sanble ak boudha

Ayisyen sanble ak baka

Ou diw vle’n sove e poutan ou plen bouda’n ak k?mandman

Si se satan ki pwobl?m nan kase kou kaka epi dan

Bondye papa yo pran non’w pou pase nan kaka

Si m ofanse’ w padone m pou sa a

Ou se limy? retirem nan f?nwa

Hey

Yo diw voye Jezi mouri pou peche gen peche pi r?d

Ou detwi Sodome ak Gomorrhe pou voksal gen voksal pi r?d

Yo diw kreye l’homme ak imaj ou poutan ayisyen pi l?d

Pou eta ‘m w? peyim ye la yo f?m konnen lanf? pi r?d

Santim vle fou fou fou

Paw?l yo ekri sou ou yo flou flou flou

Ou konnen djab la pwisan ke nou nou

Malgre sa’w bann lib abit ouh ouh ouh

Esi apr? lanm? gen yon vi poukim mouri nan yon vi poum al viv nan lanm?

L? sa ?ske mwen ap an vi oubyen’m an m?

E si f?’m viv poum mouri

F?’m mouri poum viv

Sa vle di lavi se lanm?

E lanm? se lavi

Mwen m anvi viv a m?

?ske pou ou te gen yon k?mansman

Kisa ki kreyew an pasan

Si bonte’ w enfini tout bon poukiw pat padone satan

Yo di se ou’k kreye rich?s lan pouki kretyen ap mouri p?v lan

Allo ?ske’w sou ligne nan ?

Tanpri map tann repons lan

Yeaahh

Bondye papa yo pran non’w pou pase nan kaka

Si m ofanse’ w padone’ m pou sa a

Ou se limy? retire’m nan f?nwa

Hey

Yo diw voye Jezi mouri pou peche gen peche pi r?d

Ou detwi Sodome ak Gomorrhe pou voksal gen voksal pi r?d

Yo diw kreye l’homme ak imaj ou poutan ayisyen pi l?d

Pou eta’ m w? peyim ye la yo f?m konnen lanf? pi r?d

Santim vle fou fou fou

Paw?l yo ekri sou ou yo flou flou flou

Ou konnen djab la pwisan ke nou nou

Malgre sa’w bann lib abit ouh ouh ouh

Yeahhhhhhhhhhh

333 generation