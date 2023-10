Avec Barbancourt, Haïti figure parmi les 12 pays produisant les meilleurs rhums du monde

​

Avec Barbancourt, Haïti fait partie de la liste des 12 pays qui produisent les meilleurs rhums du monde.

Dans un classement publié par Insider Monkey, Haïti figure au 6e rang des 12 pays qui produisent les meilleurs rhums du monde. Le site rappelle que bon nombre des meilleurs rhums du monde sont fabriqués dans les Caraïbes pour montrer que le classement est dominé par des pays caribéens. D’après l’article, le marché mondial du rhum est estimé à 17,4 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 24,5 milliards de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,5 % au cours de la période de prévision.

En effet, Haïti est sixième dans ce classement avec une note 4. “La place du rhum dans la culture caribéenne est bien connue, mais on parle peu des embouteillages haïtiens, bien que le pays abrite plus de 500 distilleries locales – sans doute plus que tout autre pays de la région. Cette scène de distillation DIY en plein essor fait d’Haïti le foyer de l’une des productions de rhum les plus diversifiées au monde”, peut-on lire à travers un article.

Le site précise que le Rhum Barbancourt est un rhum produit à partir de pur jus de canne à sucre et mis en bouteille en Haïti par la Société du Rhum Barbancourt. La distillerie est l’une des plus anciennes institutions d’Haïti et son rhum est l’exportation la plus célèbre du pays, largement considéré comme l’un des meilleurs rhums au monde depuis plus de 150 ans.

La Jamaïque est première, cuba deuxième, la Barbade est troisième, la Martinique figure à la quatrième place tandis que la Guyane est cinquième. Tous ces pays sont devant Haïti qui figure au 6e rang dans ce prestigieux classement.

Porto-Rico est dernier malgré son appellation de capitale mondiale du rhum. L’Australie est onzième, les États-Unis figurent à la dixième place, l’Inde est neuvième, Trinidad est dixième tandis que les Philippines se retrouvent derrière Haïti à la septième place.

