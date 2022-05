Avec Diaspora caba?a, Djouly Jean passe du cin?ma ? la musique

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Entre la popularit? sur les r?seaux sociaux et une carri?re en musique, le pont est d?sormais tr?s mince. On a v?cu les cas de Blondedy, puis de Florence et plus r?cemment celui de Natacha. ? pr?sent, c’est au tour de Djouly Jean a.k.a <>, tr?s cot?e sur la toile pour ses participations comme actrice dans des web-s?ries sur YouTube l? o? fleurit le cin?ma ha?tien du net, de se lancer dans la musique. Depuis le 22 mars dernier, son premier single <>, disponible sur les plates-formes de streaming, gagne en popularit?.

Djouly Jean, ?g?e de 28 ans, est originaire de l’?le de La Gon?ve. ? 13 ans, suite ? un triste ?pisode de son enfance, sur lequel la jeune femme refuse de s’?tendre, Djouly est envoy?e en R?publique Dominicaine pour vivre sous les ailes d’une tante. En 2016, Ly Jean immigre au Chili. C’est dans ce coin d’Am?rique du Sud que sa vie d’actrice de web-s?rie commence. <>, explique Djouly Jean sur le plateau de Ticket.

<>

<>, ajoute Djouly qui, finalement, s’est jet?e ? l’eau.

<>, collaboration de Ly Jean et King Dalove, fait r?f?rence aux h?tels de passe dans lesquelles on peut s?journer pour tr?s peu d’argent en R?publique dominicaine. La chanson tire ? boulets rouges sur ceux feignant de se la couler douce dans la diaspora et qui, arriv?s en R?publique dominicaine, sont oblig?s de laisser les Airbnb ou h?tel touristiques pour se contenter d’une <>.

<>, raconte l’unique fille de son papa et troisi?me d’une fratrie de 9 enfants c?t? maternel.

<>, chante Djouly dans un passage tr?s entra?nant.

<>, poursuit celle dont les photos et les courtes vid?os, en plus des web-s?ries auxquelles elle prend part, cartonnent sur les r?seaux sociaux.

<>, indique Djouly Jean au cours d’une entrevue accord?e ? Ticket.

<>, avance Djouly Jean qui se pr?sente comme <>

<> est produit par Vivo Beats. Djouly pr?sente King Dalove dont on retrouve la voix sur le track comme <>. C’est donc un <>.

Par ailleurs, apr?s avoir jou? sur sc?ne pour la premi?re fois ? Tabarre, Ly Jean a pu revivre l’exp?rience le jeudi 24 avril ? Saint-Michel et le 30 avril, avant de retourner en R?publique voisine pour deux autres affiches. <>, se r?jouit l’actrice qui s’att?le ? faire danser les gens ? pr?sent au rythme du <>.

Attendons de voir si le HMI continuera ? sourire ? Djouly Jean qui sera de retour en Ha?ti pour des affiches au mois de juin.