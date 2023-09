Avec l’OL, Corventina prête à aller chercher trois titres cette saison dont la Ligue des champions

​

​

Melchie Daelle Dumornay Corventina vise haut avec l’Olympique Lyonnais pour cette nouvelle saison.

L’attaquante haïtienne Melchie Daelle Dumornay surnommée Corventina a donné une interview exclusive lors d’une invitation à l’émission OL Night System qui est disponible sur OLPLAY. MVP de la finale Trophée des champions, la grenadière a parlé de ses ambitions et de son attachement à son nouveau club, son parcours avant d’atterrir à l’Olympique Lyonnais, son premier trophée remporté dimanche dernier face au Paris Saint-Germain. Pour l’ancienne footballeuse du Stade de Reims, ce n’est que le début, l’objectif c’est d’aller chercher trois autres titres pour cette saison: le championnat, la coupe de France féminine et la Ligue des champions.

“Ce n’est que le début, il nous reste encore trois titres à aller chercher”, a lâché la joueuse haïtienne qui fait référence au championnat de France qui débutera ce week-end, à la coupe de France et surtout la Ligue des champions, compétition très prestigieuse sur la scène européenne où l’originaire de Mirebalais pourrait profiter de cette vitrine pour montrer un peu plus son talent et pourquoi pas espérer de figurer sur la liste des nommés pour le Ballon d’Or féminin.

L’ancienne joueuse du Stade de Reims où elle a brillé, est revenue sur la finale du Trophée des champions remportée face au Paris Saint-Germain et l’intégration rapide des nouvelles footballeuses de l’OL. “Il fallait se mettre dans les bonnes conditions pour affronter le PSG, on a bien préparé le match. Les nouvelles ont tout de suite été intégrées pour qu’on puisse donner le meilleur pour le club”, a-t-elle déclaré.

Pour la grenadière, signer à l’Olympique Lyonnais était un rêve devenu réalité. “J’avais déjà fait un essai au club mais j’étais trop jeune pour signer. C’était un rêve pour moi de porter le maillot de l’OL et j’ai dû patienter. C’était crucial de faire mes preuves avant de m’engager dans un club comme l’OL”, a-t-elle expliqué avant d’ajouter: “J’ai fait ce que j’avais à faire à Reims, j’ai bien progressé et on m’a montré ce qu’était le haut-niveau. Je suis très contente d’être ici.”

Corventina est revenue sur son parcours lorsqu’elle était en Haïti et avait pris pour modèle Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. “Je viens d’une ville au centre d’Haïti. J’ai grandi là-bas et j’y ai fait mes débuts en football à l’âge de 5 ans. Mais j’ai commencé plus tôt que ça. Le foot a tout de suite été instinctif. J’ai vu que j’étais douée donc j’ai continué. J’ai commencé avec une équipe de garçons qui étaient plus grands. J’ai toujours eu cet esprit de combativité, j’aimais bien ça. J’ai ensuite fait un centre de formation. Mes modèles étaient Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.”

À lire aussi :

Rivière Massacre: dans un esprit de “konbit”, les haïtiens continuent les travaux de canalisation