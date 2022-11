Avec une d?l?gation r?duite, Ha?ti entend se montrer ? la hauteur des enjeux de la COP 27

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Class? dans la cat?gorie “Petit ?tat insulaire en d?veloppement (PIED)”, Ha?ti salue l’inscription ? l’ordre du jour des n?gociations des pertes et dommages et s’aligne sur la position de tous les autres petits ?tats vuln?rables pour r?clamer des pays riches le respect de leurs engagements financiers au nom de la justice climatique.

<>, informe la directrice de la Direction des changements climatiques (DCC) du minist?re de l’Environnement (MDE), Gerty Pierre, qui est ? la t?te de la d?l?gation ha?tienne depuis le d?but de la COP 27.

Participant ? une des ?missions sp?ciales d’Ha?ti Climat sur la COP27, Gerty Pierre a apport? un d?menti formel sur les ondes de Magik 9 aux all?gations des gens sur les r?seaux sociaux affirmant que la d?l?gation ha?tienne est compos?e de soixante (60) membres. <>, a r?torqu? Mme Pierre rappelant que le pays conna?t actuellement une p?riode difficile.

<>, a poursuivi Gerty Pierre annon?ant avoir re?u avec joie la nouvelle pour les pertes et dommages.

<>, a rappel? la responsable de la Direction des changements climatiques soulignant que la position d?fendue par Ha?ti lors des n?gociations consiste ? tout faire pour que les PEID trouvent les moyens n?cessaires pour lutter contre les changements climatiques.

<>, a expliqu? Gerty Pierre.

Ce point a fait partie int?grante du discours prononc? par le Directeur de communication du MDE, Yves Bernard Remarais, au segment de haut niveau, en remplacement du ministre James Cadet, emp?ch?.

<>, a donc expliqu? Yves Bernard Remarais par devant la salle pl?ni?re N?fertiti dans la soir?e de mardi dernier, heure ?gyptienne.

Lundi, la d?l?gation ha?tienne a organis? son traditionnel ?v?nement parall?le pour pr?senter la position du pays en tant que pays vuln?rable et son Plan national d’Adaptation (PNA) ainsi que son document de Contribution d?termin?e au niveau national (CDN) soumis aux instances concern?es depuis le mois de f?vrier de cette ann?e.

Concernant la participation du pays dans les COP, Gerty Pierre estime qu’elle est loin d’?tre vaine. <>, a-t-elle indiqu?.

Selon un rapport analysant la liste pr?liminaire des participants ? la COP 27 publi?e par l’ONU, les ?mirats arabes unis et le Br?sil se distinguent comme les pays avec le plus grand nombre de participants potentiels, soit 1 073 et 574 personnes respectivement. Toujours selon la liste provisoire, le sommet organis? ? Charm El-Cheikh serait le deuxi?me plus important de l’histoire avec 33 000 d?l?gu?s, derri?re la COP 26 ? Glasgow avec 38 457 participants.