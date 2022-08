Avez-vous remarqu? le nouveau Bob Cailloux ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

N? ? Port-au-Prince un 15 d?cembre, le rappeur Bob Cailloux, de son vrai nom Jean Michelet Blanc, a fait ses d?buts dans la musique tr?s t?t. Entre une enfance <> v?cue dans plusieurs quartiers de P?tion-Ville, de Carrefour, et sa d?termination in?branlable de suivre ce que lui dicte son coeur, il n’a jamais rat? l’occasion de s’exposer ? son entourage. Au sein de son tout premier groupe, PV Clik, ou en solo, il se mesurait assez souvent, avec son sens pouss? du freestyle, ? d’autres jeunes rappeurs.

Comme dit l’adage, petit ? petit, l’oiseau fait son nid. Le jeune homme commence ? se faire remarquer, notamment par d’autres rappeurs populaires de l’?poque. Cependant, il lui a fallu attendre la sortie de <> – un morceau qui d?crivait les conditions infrahumaines dans lesquelles ?voluaient des rescap?s du tremblement de terre du 12 janvier 2010 sous les tentes – pour attirer l’attention du public. Ce titre a eu du succ?s. Mais l’autoproclam? Demi-dieu ne s’est pas arr?t? l?. Il a continu? ? faire ce qu’il dit aimer plus que tout : la musique.

Quelques ann?es plus tard, soit en 2018, il va gratifier le public de son tout premier et unique album contenant 17 pistes, <>. Un disque sur lequel ont collabor? des artistes comme Fantom, DRZ, Miu et Will. S’il est un fait que Bob Cailloux s’est fait conna?tre dans le milieu en tant que rappeur, il a toutefois explor? plusieurs autres tendances : le Rn’B, le reggae, le drill, le trap, le raggamuffin, le dance-hall, l’afro et maintenant le compas.

Parlant du compas, l’artiste promet de nous surprendre. ? en croire l’interpr?te de <>, lors de sa participation ? l’?mission Ticket Live, Bob Cailloux veut d?sormais s’aventurer dans le rythme de Nemours Jean-Baptiste. <>, ajoute la voix de <>. De plus, poursuit-il <>.

Apr?s avoir officialis? en avril dernier sa toute premi?re chanson compas, <>, Bob Cailloux a vite propos? <>, r?alis? en collaboration avec le chanteur Kenny Desmangles. Ce n’est pas tout, selon l’artiste, un autre morceau intitul? <> sera d?voil? sous peu au grand public en attendant la sortie de son nouvel album d’ici la fin de l’ann?e. Ce projet de 8 morceaux consacrera plusieurs collaborations avec des artistes dont la chanteuse Fatima et le rappeur Fantom, pr?cise-t-il au passage.

Un nouveau Bob Cailloux ?

Fini les altercations sans raisons sur les r?seaux (m?me avec Ticket), selon ce qu’a fait savoir l’artiste de 34 ans. C’est l’une des nouvelles d?cisions prises au tournant de sa carri?re. <>, a expliqu? le rappeur-chanteur qui en profite pour proclamer son amour pour son public. Il les invite, par ailleurs, ? lui offrir tout leur support dans cette nouvelle d?marche.

L’artiste Bob Cailloux vous invite ? d?couvrir l’ensemble de son r?pertoire musical, disponible sur les plateformes musicales, particuli?rement sa cha?ne YouTube Bob Cailloux officiel. Quant aux projets futurs, le meilleur est ? venir, promet l’artiste.