Avis de tempete au pays du faire semblant…

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Il y a avis de tempete. Qu’on l’ignore ou pas, que le Premier ministre Ariel Henry et ses allies continuent de faire semblant ou non. La premiere tempete, elle concerne le Tresor public. Le journal Le Nouvelliste a appris, le jeudi 3 mars 2022, que <>, soit 1 milliard a 1,2 milliard de gourdes par mois. <>, a explique cette source proche du ministere de l’Economie et des Finances (MEF).

<>, a soupire notre source qui regarde se creuser de jour en jour le gap entre le prix du baril de petrole, 74 dollars en decembre 2021 avec un taux moyen d’acquisition de 100 gourdes 6061 pour un dollar lors de l’ajustement des prix a la pompe en Haiti avec les cours qui se sont apprecies, avant de s’envoler ces derniers jours a cause de la guerre en Ukraine. <>, peut-on lire dans une depeche de l’AFP.

<>, note Tamas Vargas, analyste de PVM.

Pour le Tresor public, il n’y a pas 36 options pour faire face a la situation. Il peut continuer de recourir au financement monetaire. Cela aura un impact mecanique sur l’inflation, 24,6 en decembre 2021 et sur la depreciation de la gourde, 103 gourdes 21 au 1er mars 2022, selon le taux de reference de la BRH. La depreciation de la gourde corse un peu plus la facture petroliere et la composante importee de l’inflation. L’autre option pour le Tresor public est d’ajuster les prix a la pompe. Apres l’ajustement de debut decembre 2021, soit 100 % du prix du diesel, il y a eu une poussee de l’inflation, l’augmentation de 100 % de la charge energie des entreprises qui ne sont pas sur les lignes prioritaires de l’ED’H qui a fait voeu de black-out pour ne pas jeter ses sous. L’ajustement des prix a la pompe n’est pas sans risque pour Ariel Henry et ses allies.

Entre-temps, si le gouvernement veut beneficier le support du FMI en plein avis de tempete, il se retrouvera avec des choix corneliens a faire. Des choix dont le potentiel de destabilisation n’est pas negligeable. Pour trouver des ressources, le Tresor public est attendu au tournant de la reddition des comptes, de la lutte contre la contrebande et une kyrielle de crimes financiers dont les auteurs, brevets d’impunite en poche, se la coulent douce. Le rapport d’audit sur l’utilisation des plus de 9 milliards de gourdes engagees dans la gestion post-covid-19 est un tournant. Des bailleurs de fonds, a appris le journal Le Nouvelliste, ont conditionne l’octroi d’appui financier direct a l’Etat a cet audit. En avril 2020, lorsque le Fonds monetaire international (FMI) a approuve un decaissement de 111,6 millions de dollars pour aider dans la balance de paiement d’Haiti, pays confronte a la pandemie de Covid-19, la reddition des comptes a toujours ete une exigence. Pour s’assurer de l’usage approprie de ce financement d’urgence, les autorites devront preparer un rapport mensuel sur l’execution du budget alloue au Covid-19 et un audit financier de ces operations, avait specifie le FMI.

L’autre tournant, pour le Tresor public, serait le choix d’aller chercher un peu plus d’un demi-milliard de dollars captes a la frontiere entre Haiti et la Republique dominicaine, dans les ports ou il y a des chasses gardees, des entreprises fantomes, la sous-facturation et autres pratiques devenues indeboulonnables avec la prise en main presque totale de l’administration par des groupes d’interets politico-economiques, selon des analystes bien au fait de la realite d’Haiti. Le CIS, un prestigieux think thank americain, dans un rapport paru en 2019 sur le commerce frontalier entre Haiti et la Republique dominicaine avait donne des indicateurs interessants.

<< L'estimation des pertes de recettes annuelles du gouvernement haitien dues aux taxes et droits non percus a la frontiere se situe entre 184 millions et 440 millions de dollars. La majeure partie de ce commerce bilateral (85%) se fait par voie terrestre et une grande partie n'est jamais officiellement enregistree, ce qui rend difficile l'evaluation de l'etendue veritable du desequilibre commercial Haiti / Republique dominicaine. Les importations non enregistrees comprennent les marchandises sous-facturees a la frontiere et celles qui ne sont tout simplement pas declarees aux autorites haitiennes. Selon une etude realisee en 2016, environ 259 millions de dollars de marchandises ont ete enregistrees par les douanes dominicaines, mais pas haitiennes, et 375 millions de dollars ne sont enregistres dans aucun des deux pays, bien que les auteurs aient reconnu que <>. <>, peut-on lire dans le rapport. La plaie, a appris le journal Le Nouvelliste, ne se trouve pas a la frontiere, mais dans les ports, notammant celui de Port-au-Prince, entre autres.

Sans ces centaines de millions de dollars, le Tresor public n’a pas de levier efficace sur l’autre tempete.

La tempete sociale

La tempete sociale prend forme chaque jour. Le nombre d’Haitiens en situation d’insecurite alimentaire est de 4,6 millions. <>, avait explique Bruno Lemarquis, le representant resident du systeme des Nations unies en Haiti avant de quitter le pays.

Avec un taux d’inflation record aux Etats-Unis sur fond de guerre en Ukraine, les receveurs de transferts sans contrepartie invoquent les saints et les anges pour que les ressortissants haitiens soient moins impactes et qu’ils beneficient du plan anti-inflation annonce par Joe Biden dans son discours sur l’etat de l’union. Une economie dont la consommation vit pour beaucoup au crochet, une baisse, aussi minime soit-elle, impactera la consommation des pauvres en Haiti. Les gangs de Martissant qui empechent depuis 9 mois la circulation des hommes et des biens vers la peninsule du Sud enfoncent un peu plus dans la misere la plus vulnerable. Le gang 400 Mawozo, en lui emboitant le pas, a celui de Martissant, a Croix-des-Bouquets, a perturbe la circulation des hommes et des biens, l’agriculture sur des milliers d’hectares, a l’Est de la plaine du Cul-de-Sac et dans plusieurs communes limitrophes. Par rapport aux mefaits des bandits, une aspiration laisse petit a petit place a l’envie, au nom du droit a l’autoprotection, de sortir les machettes dans certaines communautes face a la contemplation d’un Premier ministre Henry qui fait comme si, face a une PNH souffrant d’impuissance chronique face aux gangs.

Si le choc interne est deja terrible pour les populations haitiennes, les perspectives, ce jeudi 3 mars, ne plaident pas en faveur d’une resolution rapide du conflit entre Russes et Ukrainiens. Lors d’une discussion telephonique de une heure trente minutes, le president russe a affirme a son homologue francais que l’operation de l’armee russe se developpait <> prevu par Moscou et qu’elle allait <> si les Ukrainiens n’acceptaient pas ses conditions, a indique la presidence, selon une depeche de l’AFP. <>, selon l’Elysee.

Si d’aventure le Premier ministre Ariel Henry et ses allies se frottent les mains, trop heureux d’avoir moins de pression d’une communaute internationale qui a d’autres chats a fouetter, ils risquent de se tromper. Lourdement. Si ceux qui ne revent que pouvoir revent au petit bonheur des chaises musicales du pouvoir, le pouvoir pour le pouvoir, ils risquent aussi de se tromper. Lourdement. Entre-temps, le pays qui se reinvente, trouve le genie necessaire pour faire front commun face aux adversites reste un bel ideal…