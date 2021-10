Ayisyen se non lang nou pale a

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Teks sa a se rezime yon pledwaye sou vre non lang matenel Ayisyen yo. Nou dwe rele lang lan Ayisyen. Teks konple a an franse tou.

Non kreyol la s on w mistifikasyon, yon gwo konfizyon

Bay non se yon reyalite inivesel. Nou pa bezwen rete sou sa lontan. N ap kouri di non kreyol la se youn nan pi gwo mistifikasyon ki frape pep ayisyen an. Nou di : nou se Kreyol, nou rele lang nou kreyol. Poutan, nou pa kreyol. Sa k pi red la, KREYOL se non enmi istorik nou, kolon kreyol yo, ki te dezimanize nou nan esklavaj rasis. Se kolon yo ki te bay tout bagay non nan Sendomeng. Kolon <> yo ak Franse metwopol yo te rele lang nou pale a kreyol, se paske yo te pale l yon tikal tou.

Zot deside rele lang nou <>, nou bwe l tankou se te natirel. Lang yon pep se pi gwo makfabrik li. Lang matenel yon moun di kiyes ou ye sosyalman, istorikman. Paekzanp, moun ki fe pati pep ayisyen an rekonet lot Ayisyen parey yo nan lot eleman kiltirel tou, men se lang ayisyen an ki vin anvan. Le nou rankontre yon moun nwa aletranje, jan l abiye, jan l gade, sa l gen nan men l, fe nou panse se Ayisyen li ye. Men se le l pale nou seten si l se Ayisyen vre. Sa jennen nou si non nou se Marya epi yo rele nou Maryan. Anplis, si yon moun, pou pwop tet li akoz youn, oswa plizye rezon, vle chanje non l – zafe non an telman pesonel – lalwa dako pou l fe sa nan yon jijman devan tribinal. Si ewo 1804 yo pa t gentan konsyan de enpotans idantifikasyon an, sa vle di afime, etabli nasyonalite ayisyen an apati non Ayiti a, se Sendomeng nou t ap kenbe pou non peyi nou an. Non peyi nou se Ayiti. Nou se Ayisyen. Lang nou pale a se ayisyen. N ap pale la a de lang Ayisyen te pale nan Seremoni Bwa Kayiman an. Se ayisyen pou l rele. Se Ayisyen ki dwe deside sa.

Gen anpil konfizyon ki fe nou kwe nou se kreyol. Youn nan yo se dikton <> nan. Se pa yon pawol zanset yo. Se yon pawol Blan kreyol te itilize le y ap fe ti chelbe devan Blan metwopol yo. Yo pale lang esklav yo devan lot franse parey yo ki bije mande : <> !? (ki lang n ap pale la a ? Noumenm, Franse metwopol, nou pa konprann anyen nan sa n ap di la a !) Epi, Blan kreyol yo reponn chelbereman: <> (Le Kreyol yo ap pale antre yo, tout Kreyol konprann). Kidonk, pawol la pa t vle di : <> (lang kreyol pale, yo konprann lang kreyol).

Ayisyanophoni an se yon konsyans katezyen : mwen se yon ayisyanofon, kidonk mwen afime l.

Pou ki lot koz se ayisyen Ayisyen dwe rele lang manman yo ?

Istwa lang toupatou nan monn lan

Depi tan Noye, yon lang gen non pep ki pale l an premye. Etris (Etrusque an franse) pale etris, Babylonyen pale babylonyen, Arameyen pale arameyen, Arab pale arab, Arawak pale arawak, Ibo pale ibo… Gen pep ki pedi premye lang yo akoz dominasyon lot lang ki vin bay yon lang tou nef. Sa rive preske tout pep Ewop yo pandan 500 zan kolonizasyon Women yo. Women yo tou te jwenn lang laten an nan endoewopeyen ak etris. Se konsa lang tankou franse, panyol, potige, woumen, katalan, womanch, menm italyen, elatriye, vin pran nesans. Yotout soti nan laten popile a. Nan kolonizasyon tan moden lan ki te komanse an 1492, depi le Panyol yo, an premye, te anvayi te pep Amerik yo, menm fenomen lengwistik ki te rive an n Ewop la rive isit tou. Tout zanset afriken nou yo, chak etni – mwen pa di tribi – malgre lang pa yo, te bije pale lang kolon oprese franse pou yo pa t pran baton nan pa konprann oubyen pa ka reponn sa <> an di. Anmenmtan, plis pase 700000 esklav Sendomeng sa yo te bezwen kominike antre yo. Se konsa yo jwenn lang pa yo, chemet-chemetres, nan 2 nesesite: konprann sa kolon an di epi kominike antre yo. Ayisyen se premye pep lib ki pale lang Ewopeyen yo batize kreyol la, men ki se ayisyen an reyalite. Daye, le Komise Sonthonax te we abolisyon esklavaj nan Sendomeng te nan entere peyi l, laFrans, li te konnen se avek esklav yo li t ap pale, se nan lang yo a, ayisyen, li te ekri pwoklamasyon an, 29 out 1793. Men tit pwoklamasyon an : << Nous Etienne Polverel et Leger Felicite Sonthonax, Commissaires civils de la Republique, que Nation Francaise voye dans pays-ci pour mette l'ordre et tranquillite tout-par-tous.

Ayisyen pi plis ke tout lot pep ansanm ki pale lang nou an

Dapre Thomas Madiou, nan tom 1 Istwa d Ayiti li a, depi 1789, popilasyon nou an te 700642 moun. Nan menm peryod la pa t gen plis ke 200000 moun nan tout lot koloni yo ki te pale l. Premye pep lib ki pale yon lang se youn, men tou, kantite nou ye parapo a res moun ki pale lang nou an ba nou yon pozisyon lide nou dwe asime. Ki fe la a, jodi a 13 a 14 milyon moun pale yon lang nan monn lan, 12 milyon nan yo se Ayisyen, epi lang sa a ta gen yon non ki pa ayisyen ! Si se sa, an n sispann bay lang yo non pep ki ba yo nesans : ongwa, endonezyen, franse, sloven, japone, panyol, tayilande, chinwa, ris, angle, tik, indi, male, plis ke 2 mil lang afriken yo, elatriye… Nan sitiyasyon lengwistik ki mare ak listwa pep ayisyen, kantite a dwe fe lwa. Poukisa, depi 2009, vil Nouyok rekonet lang Ayisyen pale a nan administrasyon l ? Se kantite Ayisyen ak kalite patisipasyon yo nan aktivite vil la ki f e sa. An janvye 2017, aloske vil Nouyok te genyen anviwon 114747 Ayisyen, se French Creole (kreyol franse) yo ekri nan kazye yon dokiman ki enfome de tout lang yo pale nan vil la. Natirelman, yon kote tankou Nouyok genyen plizye dizen nasyon. Men, sou 15 lang ki pi popile dokiman an site, lang ayisyen an, sou non kreyol franse, vini an setyem pozisyon (0,65%), deye angle (72,04%), panyol (13,61%), chinwa (2,11%), italyen (1,66%), ris (1,23%), franse (1,62%). Ret tann : nan aktivite beseleve yo, konbyen Gwadloupeyen, Matinike, Sechelwa, Morisyen, Giyane, Sentlisyen, Malgach, Reyinyone, elatriye, k ap viv Nouyok epi ki pale lang nou kontinye ap rele kreyol la? Nou pa gen chif ekzat la, men nou pa pe di se yon ti kantite zuit.

Ayisyen se Ayisyen ; Kreyol se lenmi Ayisyen

Le nou di nou se Kreyol, se efase nou efase lage nou te genyen kont vre Kreyol yo, yomenm menm ki te rele tet yo konsa. Kidonk, 1804 pa t fet ; istwa nou pa spesyal ; nou pa gen rezon pou nou fye ; nou pa t janm yon limye pou limanite. Anpalan de sa, non selman 1804 dechouke pwoblem pwoje endepandans Blan Kreyol yo ki t ap fet kont nou, men tou li ouve boulva inite nasyonal la paske li pral fonn twa gwoup moun ki te fre: milat afranchi, demi fre neg bosal ak neg <>. Anplis kategorizasyon kolonyal la, mo sa yo vin tounen jouman. Tout moun sou 27750 kilomet kare a se Ayisyen. Gwo tonton reyalite istorik sa a se youn nan koz, men s on w gwo santiman tou, ki fe lang nou se ayisyen epi se ayisyen pou nou rele l.

Wi, non ayisyen an, ak tout stati nasyonalite li bay, elimine ofisyelman tout non rasis sa yo, soti nan Blan kreyol rive nan neg bosal. Depi le a, pou toutbon, se jouman yo tounen. Se yon gwo renome le yon pep gen lang ki pote non l. Li ka fe diplomasi ave l. Nan sans sa a, pale ayisyen, fe pwomosyon l, se yon devwa. Ayisyanofoni an se yon imanis, nan menm sans Sartre di l’existentialisme est un humanisme. Antan nou revandike non ayisyen an pou lang matenel nou, nonselman n ap gonfle prestij nou, men tou nou respekte istwa nou. Nou bezwen asime tet nou nan lape. Ak libete kom labanye n ap retounen sou wout limye. Nou pa vle grenn senk pou sa. Nou pa mande fache avek lot pep fre ki pale lang nou an, men ki asepte non <> la. Nou pa bliye kri Desalin nan anfave Matinike yo. Men genyen nan pep fre sa yo ki kreyol vre. Sa pa vle di nonplis nou pa nan frankofoni, nou pa konsidere komonnwef oubyen ispanofoni. Sa vle di nou se nou. E nou fe pati de kominote entenasyonal la an granmoun. Tousuit, nan yon ak solanel, konstitisyonel, atik 5 konstitisyon an : <>.

——————–

Patris Dimon

Oktob 2021