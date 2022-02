Azipopo et imbroglio

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La situation d’Ha?ti est similaire ? celle d’un azipopo mis enceinte par un imbroglio.

Le 7 f?vrier 2022, date qui marque la fin d?finitive du mandat du pr?sident Jovenel Mo?se quel que soit le mode de calcul retenu, n’a apport? aucun ?claircissement dans la situation politique du pays. Les stars sont rest?es ?gales ? elles-m?mes.

D’un c?t?, le premier ministre Ariel Henry, enivr? de pouvoirs, a d?bit? promesses et menaces sans baliser le chemin qu’il compte emprunter de dates ou d’?ch?ances pr?cises ; d’un autre c?t?, les oppositions sont rest?es tranquilles. Ni marche, ni seating ni grandes d?clarations n’ont marqu? la journ?e du 7 f?vrier.

Le peuple, la population, les Ha?tiens, particuli?rement dans la r?gion m?tropolitaine, sont rest?s calfeutr?s chez eux.

Il faut dire que les premi?res pr?occupations des uns et des autres n’ont rien ? voir avec la politique. Chaque Ha?tien et Ha?tienne normalement constitu? s’ing?nie ? g?rer la vie ch?re et l’ins?curit?. La peur du d?classement sociale et la hantise d’?tre victime sont plus fortes que tout en ce mois de f?vrier 2022.

Ce 7 f?vrier l’a encore prouv?, si cela ?tait n?cessaire, les politiciens au pouvoir ne sont pas ? la hauteur des attentes de la population ; Ceux de l’opposition ne proposent ni alternatives ni promesses.

Tout est bloqu?.

Entretemps, de nouvelles accusations enserrent le premier ministre Henry. En fait, il s’agit de renouvellement d’accusations.

Depuis le rapport ?tabli par la police judiciaire ha?tienne et la lecture expliqu?e du rapport, lecture faite par le R?seau National de D?fense des Droits Humains (RNDDH), le nom du chef du gouvernement est cit? ? cause de son amiti? et de ses appels t?l?phoniques ?chang?s avec l’un des principaux suspects impliqu?s dans le complot qui a abouti ? l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se.

A date, Henry ne s’est toujours pas pr?sent? devant un juge pour clarifier sa situation ou pour lever les interrogations.

Les oppositions, bizarrement, ne capitalisent pas non plus sur cette f?lure pour chercher ? acculer le premier ministre.

Tout le monde laisse du temps au temps.

Ce 7 f?vrier, le pays se retrouve dans une s?rie d’imbroglios : le premier ministre n’a aucun mandat, il ne s’impose aucune ?ch?ance. Il a tous les pouvoirs sans aucun contre-pouvoir.

Le probl?me num?ro un du pays, l’ins?curit?, se retrouve sans solution avec des promesses en pagaille de la communaut? internationale qui n’ont pas eu de suite.

Les institutions pour ramener le pays sur le chemin de la d?mocratisation n’existent pas : une constitution en vigueur oubli?e de tous, pas de nouvelle constitution en pr?paration, pas de conseil ni de loi ?lectorale, pas de carte d’identification fiable, pas d’appareil judiciaire en ?tat de marche, pas de parlement actif, pas m?me de budget pour quantifier les projets ? venir.

Pour compl?ter le tout, les affaires du pays sont g?r?es par un consortium de partis politiques qui gravite autour d’Arien Henry et qui ne manifeste aucune urgence pour aller aux ?lections dans un avenir proche.

La contestation est men?e par un regroupement d’hommes, de femmes, de partis politiques et d’organisations de la soci?t? civile qui, eux non plus, ne sont pas press?s de revenir ? la d?mocratie formelle.

L’opposition r?ve d’une longue transition. Ariel Henry jouit d’un mandat sans limite.

Ce mois de f?vrier, nous avons un pays porteur d’un immense azipopo. Un Azipopo dans notre savoureux cr?ole est un probl?me ind?finissable.

Nous sommes en plein dedans ? cause de mille imbroglios.