Baisse des prix de l’essence, 10 gourdes de moins sur la gazoline, 50 gourdes de moins sur le diesel et le kérosène

Le gouvernement a diminué les prix des produits pétroliers. 10 gourdes de moins sur le prix du gallon de gazoline et 50 gourdes de moins sur le diesel et le kérosène.

Le gouvernement, dans un avis publié par les Ministères de l’Economie et des Finances, du Commerce et de l’Industrie, a ajusté à la baisse les prix des carburants sur le marché. Il faut compter 10 gourdes de moins sur le prix du gallon de gazoline et 50 gourdes de moins sur le diesel et le kérosène. Cette décision sera effective à partir du 20 juillet.

Le Ministère de l’Economie et des Finances et le Ministère du Commerce et de l’Industrie “avisent le public en général, les importateurs, les distributeurs et les consommateurs de produits pétroliers en particulier que les prix en vigueur sur le territoire national sont fixés comme suit : GAZOLINE 560 gourdes, GASOIL 620 gourdes et KEROSENE 615 gourdes.

Lors du dernier ajustement à la hausse, la gazoline était passé de 250 gourdes à 570 gourdes, le diesel de 353 à 670 gourdes, le kérosène de 352 à 665 gourdes. Un montant de 320 gourdes avait été ajouté à la Gazoline, 317 gourdes au Diesel et 313 gourdes au Kérosène.

