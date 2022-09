Baky, artiste de l’?t?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Bat bravo pou C?sar!

Depuis bient?t trois mois Baky va de de ville en ville, en Ha?ti et ? l’?tranger, pour les besoins de sa tourn?e de concerts. Entour? de la majorit? des artistes ayant collabor? sur son double EP (<< Rap ap rete rap, <>, sorti d?but mai 2022, le chef de file des 286 N?g r?ussit jusqu’ici ce qu’aucun rappeur de sa g?n?ration n’a jamais fait.

24 juin 2022. Baky avait donn? son premier grand concert un mois apr?s la sortie de <> et <>. A l’h?tel El Rancho, ? P?tion-Ville, commune en banlieue de Port-au-Prince, devant environ trois mille fans qui ont d?fi? l’ins?curit? et la pluie en milieu de soir?e, il lance sa tourn?e et offre le premier grand rendez-vous de l’?t? dans la capitale ha?tienne. A cet instant, on ignorait que cela allait annoncer le d?but d’une aventure de cette envergure. Le d?but d’un voyage entre artistes pour un public toujours au rendez-vous.

8 juillet 2022. Apr?s Ha?ti, il met le cap sur la Floride, dans le Sud ‘Est des ?tats-Unis, pour son premier concert en terre ?trang?re. Tout comme lors de son premier concert ? El Rancho Hotel, au Sport of Kings, il a fait d?filer toute sa cavalerie. Quatre des artistes qui ont collabor? sur son dernier-n? (Medjy, Troubleboy, Steves J.Bryan, Kenny Ha?ti) sont pr?sents pour faire le show devant un large public.

14 et 15 juillet 2022, ce fut au tour de nos voisins en R?publique Dominicaine et des compatriotes qui vivent de l’autre c?t? de la fronti?re de d?couvrir Baky et ses amis.

Deux affiches pr?vues. Le premier jour au club Euphoria, ? Santo-Domingo et le second ? Lamanjay Restaurant & Lounge, ? Santiago ont permis ? la troupe de d?rouler leur savoir faire pour le bonheur des fans. Les images sur les r?seaux sociaux parlent d’elles-m?mes. Baky vide son sac de merveilles et fait des heureux gr?ce ? ses chansons toutes fra?ches, avant de revenir chez lui, en Ha?ti.

Le 23 juillet 2022 restera une date phare de ce cycle de concerts. Presqu’un mois apr?s le lancement de sa tourn?e, Baky offre un concert chez lui, dans la ville des Cayes, chef-lieu du d?partement du Sud. Cette fois, tous les yeux sont davantage braqu?s sur l’interpr?te de <> qui a d?cid? d’offrir toute la recette ? son ancienne ?cole, le Coll?ge Saint-Jean et ? l’h?pital Caramed. Ces deux ?tablissements localis?s dans la cit? d’Antoine Simon, qui avaient ?t? s?v?rement endommag?s lors du s?isme d?vastateur ayant frapp? le grand Sud d’Ha?ti, le 14 ao?t 2021.

Ce soir-l?, sur la cour du coll?ge Saint-Jean (CSJ), berceau d’une bonne partie de ses souvenirs d’adolescent, Baky a remis en question l’expression : <>. <>, avait ?crit Jordany Jean Verdieu dans son reportage pour Ticket.

Ce soir-l?, l’averse n’a pas pu avoir raison des milliers de Cayens qui sont rest?s suspendus aux l?vres de ce fils de la maison et de ses invit?s (Tafa Mi- Soleil, Troubleboy, Charlin Bato et Steves J. Bryan). Son objectif bien en vue, un public qui scandait <> d?sormais en poche, C?sar a ?t? plus fort que la pluie.

Dix jours plus tard, comme promis, il a remis un ch?que d’un million de gourdes au CSJ et un autre du m?me montant ? l’h?pital Caramed.

12 ao?t 2022. La voix de <> met ? nouveau le cap sur l’Am?rique du Nord. Avec sa bande d’artistes fid?les, il d?barque au pays de l’?rable, plus particuli?rement ? Montr?al. Au Salon Richmond, il partage une tranche de son g?teau avec ses fans du Canada et s’envole ensuite pour la Big Apple. Un autre grand rendez-vous est pr?vu pour le 19 ao?t, au club Amazura. Puis, il revient en Ha?ti, en direction de Hinche, dans le plateau central, pour son premier show dans cette r?gion du pays ? l’H?tel Le Manguier, le 28 ao?t 2022.

Le mois de septembre ne change pas la donne. Apr?s Miami et New York, Baky et <> font la f?te avec les fans de Boston, le samedi 10, ? Oceanside. A propos de ces artistes qui l’accompagnent depuis le d?but de cette tourn?e de concert, au micro de l’animateur Guy Wewe, Baky a d?clar? ce week-end : <>.

Le prochain rendez-vous pour la tourn?e <> ? La prochaine destination de l’homme <> ? ?a reste encore ? d?terminer. Entretemps, donnez ? C?sar, ce qui est ? C?sar. Bat bravo pou Baky !

Ha?ti : les couleurs du temps dans l’oeuvre de Baky

Certains des textes du double EP (<>) de l’artiste ha?tien Baky Popil?, sorti en mai 2022, proposent une peinture saisissante de la vie quotidienne en Ha?ti. Qu’ils s’agissent de l’expansion et de la guerre entre les gangs ? Port-au-Prince et dans les zones environnantes ; de leurs cons?quences directes sur la vie de la population, en particulier les femmes, ou encore des al?as de la vie amoureuse des jeunes d’aujourd’hui, <>, <> et <> racontent des faits r?els avec les mots du chanteur.

<< Tout n?g gen zam

Tout n?g gen gang

Tout manch gen bal

Tande son

Dw?t yo frajil

Dw?t yo frajil

Tout bl?k nan g?

Likilik bang bang >>.

Ce refrain d?crivant l’utilisation et la banalisation des armes ? feu, l’omnipr?sence des groupes arm?s dans diff?rents quartiers de la capitale et certaines des villes de province… commence le morceau <> situ? en deuxi?me position sur <>.

Dans un article paru dans les colonnes du journal Le Nouvelliste le 2 juillet 2021, on parle de <> par la Strat?gie nationale pour le d?sarmement, le d?mant?lement des groupes arm?s et la r?insertion des individus d?sarm?s (SNDDR) depuis 2019. Une situation qui tient ? la gorge la population ha?tienne et qui a servi de source d’inspiration au rappeur dont les lyrics dressent une radiographie de la gouvernance des gangs en Ha?ti.

Multiplication des cas d’enl?vements, formation et utilisation des gangs ? des fins politiques, absence totale de l’?tat et inexistance de volont? r?elle chez les autorit?s pour apporter une r?ponse ? cette crise s?curitaire, la mort en ambuscade devant chaque porte des Ha?tiens et Ha?tiennes, le chef de file des 286 N?g utilise sa plume pour tout d?noncer. Baky rappelle que le pire est ? venir. <>, affirme-t-il.

<< K?t, gad sa n?g yo f on peyi

Si zam bay pouvwa konn nenp?t ch?f leta ap g on ch?f gang ki pi wo ke li

Yeah m konnen m ka pa antre chak maten l? w w? m kite kabann…

Gen g? anwo gen g? anba, to kidnapping lan ogmante …

Hey n?g yo chaje ant?n yo konn kiy?s pou swiv

Yo konn kil? w antre yo konn kil? w soti

So depi yo vle pran w yo konn kil? l posib…

Pou n te pran pouvwa, nou t ap kreye bandi, so kounya nou responsab dega yo…

Si yo kidnape w y ap mande w val? k?b ke w pa janm ko w? nan vi w pou w ba yo

Men kot Leta? Leta? Bon menm Leta gen gang pa yo

Dj?b politik tounen sal dj?b

Plak ofisyel tounen pasp?

Bri bal pran plas klaks?n

N?g yo g on chef gang nan chak z?n (chak z?n) >>.

L’appauvrissement de certaines familles qui doivent troquer des sommes exorbitantes contre la lib?ration d’un proche, les cas d’assassinats (au moins 782 homicides pour les 5 premiers mois de l’ann?e 2022, rapporte l’Organisation internationale des Nations-Unis, dans un article du Nouvelliste, le 6 juin 2022), la violence des gangs se manifeste aussi ? travers les cas de viol perp?tr?s sur les adolescentes et les femmes, a Cit? Soleil, par exemple. <>, lit-on dans le quotidien centenaire.

Ces crimes perp?tr?s sur le corps des femmes et des filles dans des zones de conflits, Baky les a d?peints ? travers une conversation entre une adolescente de 14 ans viol?e, enceinte de son bourreau et de son foetus dont elle souhaite avorter, dans son titre <> plac? en quatri?me position sur <>.

<< Manman, si l?z?m pa vle ba w jistis pou sa yo f? w sibi

F?k lanati detwi l?z?m avan lavi w fini

Istwa w tw? tris pou rakonte, yon istwa m wont ekri

Yon istwa k a 14 ans jan lavi w te detwi

Istwa k komanse sa gen 4 mwa depi w l? w te viktim

W ap sot lek?l nan yon kamyon?t bandi brake sou ou

Yo pran w y al av? w, yo fin dwoge w 6 n?g pase sou ou

Yo frape w, vyole w, yo kite w toutouni

Yo kite w s?l, b? lari, yo kite w pou w mouri

Brize

Wap priye pou lavi w pran fen

Men w jwenn kouraj pou w kontinye jiskaske w vin konnen w ansent >>.

Une d?nonciation du viol des femmes et des filles comme <> qui malgr? la bonne intention ?gratigne l’adolescente qui veut mettre fin ? tout prix ? cette grossesse non-d?sir?e. Le ton du texte tend ? infliger une certaine culpabilit? ? la <> voulant recourir ? l’avortement.

<< Se d?nye jou m nan vi w d?nye fwa n ap pale

Men w sou vant ou w ap woule, ou vle santi m avan m ale

Manman, si m g on d?nye bagay pou m di w, tankou d?nye kri

M t ap di w kite m viv, pa vle istwa n fini an trajedi

M ta vle grandi poum vin ba’w tout sa’w pat genyen

Si l?z?m se tout sa w rayi, m ta vle vin tout sa w ta renmen

M ta vle la l? w ap tonbe

M vle s?vi w bra k pou leve w

Manman pliz, tanpri kite m viv, kite m vin ede w

Tank s?k?y piti, w bezwen plis f?s pou w pote l

W ap f on mal pou byen, manman m konnen se pa volonte w…

W al jwenn dokt? k pou retire m nan vant ou tankou s on pitit ki pat janm egziste

Wap kriye, m santi m rive bout mwen

Nan vant ou m te fin jwenn lavi, la m pral bay d?nye souf mwen

Tout istwa k k?manse gen yon jou pou l fini

Orevwa manman, w a konnen m te renmen w alenfini >>.

La crise s?curitaire et ses cons?quences qui sont au coeur de l’actualit? en Ha?ti n’ont pas ?t? les seuls sujets trait?s par le natif des Cayes dans sa derni?re r?alisation. Les histoires d’amour des jeunes d’aujourd’hui sont relat?es dans <>, chanson qui figure sur <>. <> conte les aventures qui jalonnent les relations amoureuses des jeunes avec des ruptures dignes d’un roman ? l’eau de rose. Mais pourtant bien r?elles aujourd’hui.

<< Premye mennaj mwen f? l se sou ban lek?l se premye fwa m pral gen k? m brize.

Dezy?m mennaj mwen m f? l l? m te fenk f?me li vwayaje distans f? l kite m.

Twazy?m lan manke f? m pran lari.

Katriy?m t av? m pandan l te gen bon mari.

Senky?m mennaj te gen foli f? eksperyans yon l?t fanm pran l epi l tou bliye m.

Yon sizy?m te di m li av? m pou lavi premye fwa li jwenn yon n?g li damou. Nan al nan chill li jwenn yon dyaspora 2 sem?n yo gentan f? tatou.

7, 8 te tw? varye.

Nevy?m lan mouri pandan m pral marye.

Dizy?m lan m pa okipe l fanm sa a profite m epi l pran pitit mwen l ale >>.

Baky en se mettant ? la place des jeunes de nos jours ?num?re les cas de figures qui arrivent en amour en 2022 comme c’?tait sans doute le cas au si?cle dernier.

La seule diff?rence, Baky chante ouvertement les situations qui brisaient en silence les coeurs il n’y a pas trop longtemps.

Vid Lyrics

M vle pale men m paka jwenn mo

K? m seche t?lman je m f? dlo (f? dlo)

T?lman gen mal? ki rive mwen

T?lman lanmou matirize mwen k? m kraze li f? mil m?so (m?so)

Li f? mil m?so nan ouvri k? m bay moun k ap kontan w? m k ap trepase

M tw? nayif l? mwen menm ap sakrifye m pou moun ki p ap janm w? ke m f? ase (anmwey)

Chak fwa mwen ouvri k? m mwen viv lanf?

Nou f? m rayi lanmou pou tout sa n f? m (sa n f? m)



K? m pa g on tak san ank? ayayay

Ouuuooouuuooo

K? m pa g on tak love ank? ayayay

Ouuuooouuuooo

Paske anndan k? m vid oo (vid vid vid) anndan k? m vid (vid vid vid)

Paske anndan k? m vid ooo (vid vid vid)



Premye mennaj mwen f? l se sou ban lek?l se premye fwa m pral gen k? m brize

Dezy?m mennaj mwen m f? l l? m te fenk f?me li vwayaje distans f? kite m

Twazy?m lan manke f? m pran lari

Katriy?m t av? m pandan l te gen bon mari

Senky?m mennaj te gen foli f? eksperyans yon lot fanm pran l epi l tou bliye m

Yon sizy?m te di m li av? m pou lavi premye fwa li jwenn yon n?g li damou

Nan al nan chill li jwenn yon dyaspora 2 sem?n yo gentan f? tatou

7, 8 te tw? varye

Nevy?m lan mouri pandan m pral marye

Dizy?m lan m pa okipe l fanm sa a profite m epi l pran pitit mwen li ale

K? m pa g on tak san ank? ayayay

Ouuuooouuuooo

K? m pa g on tak love ank? ayayay

Ouuuooouuuooo

Paske anndan k? m vid oo (vid vid vid)

Anndan k? m vid (vid vid vid)

Paske anndan k? m vid ooo (vid vid vid)

K? m pa g on tak san ank? ayayay

Ouuuooouuuooo

K? m pa g on tak love ank? ayayay

Ouuuooouuuooo

Paske anndan k? m vid oo (vid vid vid)

Anndan k? m vid (vid vid vid)

Paske anndan k? m vid ooo (vid vid vid)

Jazz ou

Nou te ka touye m

Men Bondye pi f?

M pa bezwen n ank?

Oh no oh no oh no

Woy woy woy

Nou te ka touye m (nou te ka fini av?k mwen)

Men Bondye pi f? pi f?

M pa bezwen n ank?

A l’infini (Lyrics)

Manman, si l?z?m pa vle ba w jistis pou sa yo f? w sibi

F?k lanati detwi l?z?m Avan lavi w fini

Istwa w tw? tris pou rakonte, yon istwa m wont ekri

Yon istwa k a 14 zan jan lavi w te detwi

Istwa k komanse sa gen 4 mwa depi l? w te viktim

W ap sot lek?l n on kamyon?t bandi brake sou ou

Yo pran w y alav? w, yo fin dwoge w 6 n?g pase sou ou

Yo frape w, vyole w, yo kite w toutouni

Yo kite w s?l, b? lari, yo kite w pou w mouri

Brize

Wap priye pou lavi w pran fen

Men w jwenn kouraj pou w kontinye jiskaske w vin konnen w ansent

Ou t?lman wont sa moun ka di ou wont di moun

A 14 zan w pa kay paran pask en fait s on timoun k ap pot on timoun

Lavi w depann d on kom?s ki p ap f? pwofi

So w ap f? plan pou w retire m paske w pa g anyen w ka ofri m

Pet?t sa w viv yo ka deny? souvni m

4 mwa nan vant ou, m ta vle viv men w p ap kite m so m bay istwa n k?m yon d?nye soupi

K? m suspann pale depi l? yo many?n li

Kijan pou m ba ou lavi, pandan m pa rete nan mwen

Oh lanmou ou p ap janm ouv? j? w isit

Se pa sa m ta vle chwazi

Mwen renmen w ? l’infini

Alors, se d?nye jou m nan vi w d?nye fwa n ap pale

Men w sou vant ou w ap woule, ou vle santi m avan m ale

Manman, si m g on d?nye bagay pou m di w, tankou d?nye kri

M t ap di w kite m viv, pa vle istwa n fini an trajedi

M ta vle grandi pou m vin ba w tout sa w pa t genyen

Si l?z?m se tout sa w rayi, m ta vle vin tout saw ta renmen

M ta vle la l? w ap tonbe m vle s?vi w bra k pou leve w

Manman pliz , tanpri kite m viv, kite m vin ede w

Ou diw pa vle pou l?z?m vin fouye m n on twou

Isiba gen tw?p mechan, mond sa pa f?t pou moun tankou n

Pet?t n on l?t vi m ap b? kote w

Men w tw? renmen m pou w ta kite sou t? kriy?l sa, t? modi sa pou m ta mete pye m

Tant s?k?y piti, w bzwen plis f?s pou w pote l

W ap f on mal pou byen, manman m konnen se pa volonte w

So m padone w nenp?t sa w deside

W al jwenn dokt? k pou retire m nan vant ou tankou s on pitit ki pa t janm egziste

W ap kriye, m santi m rive bout mwen

Nan vant ou m te fin jwenn lavi, la m pral bay d?nye souf mwen

Tout istwa k k?manse gen yon jou pou l fini

Orevwa manman,w a konnen m te renmen w ? l’infini

Peyi G? (Lyrics)

Tout n?g gen zam (tout n?g gen zam)

Tout n?g gen gang (n?g yo gen gang)

Tout manch gen bal (OMG)

Tande son (paw paw paw paw)

Dw?t yo frajil (oohweaahh) (On God)

Dw?t yo frajil (257)

Tout bl?k nan g? (Alil alil)

Likilik Bang Bang

(Bang Bang)

(Bang)

K?t, gad sa n?g yo f on peyi

Si zam bay pouvwa konn nenp?t ch?f leta ap g on ch?f gang ki pi wo ke li

Yeah m konnen m ka pa antre chak maten l? w w? m kite kabann

Lari gentan konn konbyen k?b ou pran depi avan w menm kite labank

Gen g? anwo gen g? anba, to kidnapping lan ogmante

Viktim

Se fizi k bay n?g yo manje

Menm piti kounya yo danje

N?g pa mache pouk? yo mache ak klan

E w ka ap tire sou youn nan bal li pa pran

Tout moun gen zam so m ka di l? w nan beef pi gwo n?g la se n?g ki rale avan

Heyy

N?g yo chaje ant?n yo konn kiy?s pou swiv

Yo konn kil? w antre yo konn kil? w soti

So depi yo vle pran w yo konn kil? l posib

Heyy

Si w w? n tande tire epi w w? n pa kouri

Se jis bri bal pa f? n p?

Paske depi’n tande l sa vle di n pa mouri

Tout n?g gen zam (tou n?g gen zam)

Tout n?g gen gang (n?g yo gen gang)

Tout manch gen bal (OMG)

Tande son (paw paw paw paw)

Dw?t yo frajil (oohweaahh)

Dw?t yo frajil (257)

Tout bl?k nan g? (Alil alil)

Likilik Bang Bang

(Bang Bang)

(Bang)

Pou n te pran pouvwa, nou t ap kreye bandi, so kounya nou responsab dega yo

L? geto pale w pa tande, y ap panse se s?l zam ki ka f? tande vwa yo

Si yo kidnape w yap mande w val? k?b ke w pa janm ko w? nan vi w pou w ba yo

Men kot Leta? Leta? Bon menm Leta gen gang pa yo

Dj?b politik tounen sal dj?b

Plak ofisy?l tounen pasp?

Bri bal pran plas klaks?n

N?g yo g on ch?f gang nan chak z?n (chak z?n)

L? youn f on m? yo kriye viktwa

Se pa 2,3 inosan kap tonbe l? gen 2 gang k ap goumen pou teritwa

Isit n?g yo nan misyon man

N?g yo fin leve g? anndan geto kounya yo paka jere kriz lan man

Si yo paka kanpe l depi kounya pi devan l ap pi tris nan men n

Nou di m pa al jwe, le gon bandi k rele m

Pa vre?

Men ?ske nap vin chache’ m le g on bandi k leve m

Heinn?