Baky en concert : Ils ?taient plus que 286…

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Baky avait donn? rendez-vous ? ses fans et aux amants du Rap. Ni l’ins?curit? ni la pluie en milieu de soir?e n’ont eu raison de la bonne volont? du public qui a fait le d?placement ? El Rancho pour son premier grand concert, apr?s la sortie des deux derniers EP <>, <>. Ce vendredi 24 juin 2022, ils ?taient environ trois mille, entass?s sur la cour de l’h?tel, pour ce rendez-vous tant attendu avec le chef de file des <> et ses invit?s : Tafa Mi-Soleil, Medjy, Trouble Boy, Steves J. Bryan, Kenny Ha?ti, Charlin Bato et D-Singer. Les DJs Hot Squad, Nos et TonyMix ?taient aussi de la partie pour le tout premier grand rendez-vous de l’?t? 2022, ? Port-au-Prince.

Acc?der ce soir ? la cour principale de l’hotel El Rancho o? tout le d?cor est d?j? plant? pour le concert avec Baky, ?tait ? la fois un exercice de patience, de tol?rance et surtout un test pour notre niveau de pers?v?rance.

Premi?re ?preuve : faire le pied de grue dans une ligne interminable pour finalement passer le premier agent de s?curit?. Deuxi?me ?preuve et la plus p?nible des deux : passer le hall d’entr?e, se faire tasser d?lib?r?ment pendant plus de 30 minutes pour atteindre en fin la f?te promise. Mo?se devant la mer rouge, dirait les chr?tiens.

Mais les <> ont pris leur mal en patience. Ils crient, suent comme des boeufs certes, mais r?sistent. Leur motivation n’?cope m?me pas une ride. Ce soir seul le soutien et leur passion pour le rappeur des Cayes compte. Un d’entre eux ose m?me tourner une vid?o : <>, lance-t-il avec humour, en essuyant des gouttes de sueur perlant son front.

Tout obstacle surmont? avec r?sistance, le temps est d?sormais au plaisir. Les DJs Hot Squad et Nos sont l? pour assurer le warm-up pendant environ deux heures, avant le show tant attendu. On boit, on fume, on danse. On surveille le moindre mouvement sur sc?ne. Surtout. Qui sait, ? n’importe quel moment Baky pourrait surgir.

Originaire aussi du chef-lieu du d?partement du Sud, le chanteur D-Singer ouvre le show avec <> et laisse la sc?ne tout de suite apr?s ? l’homme de la soir?e. Baky d?bute son premier grand concert avec <> devant des fans criant de joie, agglutin?s pr?s du podium. Le temps qu’il troque sa tenue noire contre un costume blanc, il revient avec <> qu’il interpr?te sans K-Dilak, puis enchaine avec <>. Il n’est pas un chanteur. Ce morceau le prouve. Cependant, il fait de son mieux pour la gloire de ses fans. En d?pit des difficult?s sonores et du playback qui supplante sa voix, parfois.

La chanteuse Tafa Mi-Soleil est la seule femme et premi?re artiste qui partage la sc?ne avec l’autoproclam? C?sar. Dans sa robe blanche, la voix de <> rejoint ce dernier pour l’interpr?tation de <>. Il laissera la sc?ne ? Tafa quelques minutes plus tard pour <>. L’ancienne prot?g?e d’Evazyon Mizik est rest?e ?gale ? elle-m?me sur ce titre et a prouv? encore une fois qu’elle ne stagnait pas. Tafa s’am?liore. Et le public qui applaudit semble lui aussi remarquer les progr?s.

Kenny Ha?ti fait son entr?e avec les premi?res notes de <>. Baky et Charlin Bato le rejoignent apr?s pour une prestation qui ne laisse pas malheureusement le temps au public de savourer cette chanson comme il faut. Sit?t commenc?e sit?t termin?e. Un choix des organisateurs peut-?tre. S’en suivront <> et <> qui, lui est servi avec Medjy. Ces deux chansons, vu la r?ponse du public qui les connaissaient par coeur, prouvent qu’elles sont bien parmi celles les plus populaires sur l’album. Le lead vocal du groupe <> ajoutera son morceau <> comme cerise sur le g?teau.

La soir?e va crescendo quelques minutes plus tard gr?ce ? <> mettant en sc?ne Steves J. Bryan, Trouble Boy, Medjy et Baky. M?me si, le play-back d?passait un peu Steves, c’?tait d?finitivement le moment tant attendu par ces fans qui ne se sont pas faits prier pour chanter, prendre des vid?os avec leurs smartphones et jouir. Cette chanson la plus ?cout?e de <> sur Apple music a ?t? sans conteste, la meilleure arme de l’homme Popil? qui a choisi, ? la fin de cette performance de rendre un hommage au producteur Fred Hype d?c?d? r?cemment.

Avec <> et <>, l’auteur de <> cl?ture son concert. Et son message pour tous ces supporters qui l’ont aid? ? gagner haut la main ce pari malgr? les probl?mes logistiques, a ?t? sous le signe de la reconnaissance. <>, admet Baky avant de passer le relais ? TonyMix pour continuer la f?te jusqu’? l’aube.