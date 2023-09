Ballon d’Or 2023: Neymar et CR7 absents de la liste des 30 nommés

​

Ballon d’Or 2023: Neymar et Cristiano absents de la liste des 30 nommés.

Le Magazine France Football vient de dévoiler ce mercredi 6 septembre 2023 la liste des 30 nommés à la prestigieuse distinction Ballon d’Or qui sera remise le 30 octobre prochain à Paris. Lionel Messi, Erling Haaland sont les deux principaux favoris pour remporter ce titre individuel et succéder à Karim Benzema. Le brésilien Neymar et le portugais Cristiano Ronaldo sont les deux grands absents de cette liste. Tous deux ont quitté l’Europe et évoluent désormais dans le championnat d’Arabie Saoudite qui a accueilli plusieurs joueurs de la scène européenne.

En effet, Karim Benzema est conscient qu’il ne fera pas de poids cette année dans la course au Ballon d’Or. Ce prix sera joué entre le norvégien Erling Haaland qui a fait une très bonne saison au niveau du club et Lionel Messi malgré sa mauvaise saison avec le PSG mais arrive à remporter le mondial en décembre de l’année dernière avec la sélection d’Argentine. L’argentin est mieux placé pour remporter cette distinction selon plusieurs observateurs du ballon rond.

France Football explique que Lionel Messi est nommé pour avoir accompli sa dernière mission, la plus grande, la plus belle, majestueuse : offrir la Coupe du monde à sa nation et conquérir le coeur du peuple argentin, pour qui il est désormais indiscutable et intouchable.

Quant à Erling Haaland, il est là pour avoir terrorisé l’Europe, fait taire les sceptiques, enfilé les pions, tapé des records et soulevé les trophées majeurs en club. Bref, il a mis tout le monde d’accord, a justifié France Football.

Pour cette année, 15 joueurs connaissent leur première nomination alors que Cristiano Ronaldo et Neymar sont absents. Notons que le portugais a quitté l’Europe depuis décembre 2022 après son élimination à la coupe du monde au Qatar.

Le Ballon d’Or est attribué en fonction de trois critères principaux. 1. Performances individuelles et caractère décisif et impressionnant. 2. Performances collectives et palmarès. 3. Classe et fair-play.

Le Ballon d’Or est attribué par un jury international de journalistes spécialisés, à raison d’un représentant par pays, les 100 premiers au dernier classement FIFA (avant parution des listes).

La liste des 30 nommés

Josko Gvardiol (21 ans, Manchester City/Croatie)

Jamal Musiala (20 ans, Bayern Munich/Allemagne)

André Onana (27 ans, Manchester United/Cameroun)

Karim Benzema (35 ans, Al-Ittihad/France)

Mohamed Salah (31 ans, Liverpool/Egypte)

Bukayo Saka (22 ans, Arsenal/Angleterre)

Kevin De Bruyne (32 ans, Manchester City/Belgique)

Jude Bellingham (20 ans, Real Madrid/Angleterre)

Randal Kolo Muani (24 ans, PSG/France)

Bernardo Silva (29 ans, Manchester City/Portugal)

Khvicha Kvaratskhelia (22 ans, Naples/Géorgie)

Nicolo Barella (26 ans, Inter Milan/Italie)

Emiliano Martinez (31 ans, Aston Villa/Argentine)

Ruben Dias (26 ans, Manchester City/Portugal)

Erling Haaland (23 ans, Manchester City/Norvège)

Martin Odegaard (24 ans, Arsenal/Norvège)

Ilkay Gündogan (32 ans, Barça/Allemagne)

Yassine Bounou (32 ans, Al-Hilal/Maroc)

Julian Alvarez (23 ans, Manchester City/Argentine)

Vinicius Junior (23 ans, Real Madrid/Brésil)

Rodri (27 ans, Manchester City/Espagne)

Antoine Griezmann (32 ans, Atlético Madrid/France)

Lionel Messi (36 ans, Inter Miami/Argentine)

Lautaro Martinez (26 ans, Inter Milan/Argentine)

Robert Lewandowski (35 ans, Barça/Pologne)

Kim Min-Jae (26 ans, Bayern Munich/Corée du Sud)

Luka Modric (37 ans, Real Madrid/Croatie)

Kylian Mbappé (24 ans, PSG/France)

Victor Osimhen (24 ans, Naples/Nigeria)

Harry Kane (30 ans, Bayern Munich/Angleterre)

