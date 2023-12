Barrages de la Gold Cup féminine: Haïti jouera sa qualification face à Porto-Rico

​

Barrages de la Gold Cup féminine 2024: la sélection nationale haïtienne jouera sa qualification face à Porto-Rico.

L’équipe haïtienne jouera sa qualification le 17 février prochain en Californie, aux États-Unis, contre le Porto-Rico lors des barrages de la Gold Cup féminine. Les grenadières n’ont pas droit à l’erreur et doivent battre les Portoricaines pour valider leur billet pour la compétition qui se déroulera du 20 février au 10 mars 2024.

Si dans un premier temps, les nouvelles laissaient croire que la sélection nationale allait affronter la République dominicaine, mercredi dans l’après-midi la Concacaf allait dévoiler les trois matchs de barrages en prenant en compte le classement des meilleures nations mis à jour le 6 décembre dernier. “Les six équipes nationales participant à ce tour ont été divisées en trois paires selon le classement féminin de la Concacaf en décembre 2023. Les trois paires sont les suivantes (équipes les mieux classées versus équipes les moins bien classées)”, a détaillé la Concacaf.

En ce sens, Haïti classée en septième position jouera contre le Porto-Rico (17e), Salvador (9e) défiera le Guatemala (14e) et enfin la Guyane (11e) jouera sa qualification contre la République dominicaine qui est douzième au classement féminin de la Concacaf. Après un match, l’équipe gagnante de chaque rencontre passera à la phase de groupes.

Par ailleurs, une phase de groupes de 12 équipes nationales suivra les préliminaires et se jouera du 20 au 28 février 2024 au Dignity Health Sports Park (groupe A), au Snapdragon Stadium (groupe B) et au Shell Energy Stadium (groupe C). Après le tournoi à la ronde, les vainqueurs de groupe, les finalistes et les deux meilleurs troisièmes se qualifieront pour les quarts de finale du tournoi.

La phase éliminatoire débutera avec les quarts de finale au BMO Stadium les 2 et 3 mars, suivis des demi-finales et de la finale au Snapdragon Stadium les 6 et 10 mars respectivement.

Le tirage au sort se fera le lundi 11 décembre 2023, la Concacaf procédera au tirage au sort officiel de la Concacaf W Gold Cup 2024.

