Bayo 2022 : Chapeau Michael Brun !

Ce samedi 21 mai 2022, ? New York, le public Ha?tien ?tait attendu ? Bayo. Apr?s avoir fait le show au House of Blues ? Boston la veille, l’?quipe a d?pos? ses valises dans la Big Apple, direction la sc?ne de Pier 17 pour faire danser les milliers de personnes qui avaient retir? leurs billets bien ? l’avance. Ils ?taient plus de 6,000 pour les deux shows. Derri?re ce grand rendez-vous qui a mis sur une m?me sc?ne des stars internationales et locales, le producteur et disc-jockey international Michael Brun, qui f?tait ses 30 ans deux jours plus t?t, soit le 19 mai.

Pour cette soir?e sp?ciale, Pier 17 a rev?tu les couleurs du bicolore Ha?tien. Un d?tail tr?s significatif en cet espace qui offre une vue panoramique exceptionnelle sur Manhattan ou des immeubles symboliques tels que le World Trade Center, l’Empire State Building ou le fameux Brooklyn Bridge, rep?rable ? des kilom?tres.

Le coup d’envoi est lanc? quelques minutes apr?s 6 h p.m. Ce n’est pas encore la grande foule, mais le compte est d?j? bon pour ouvrir les festivit?s. Le public est tout de suite emport? dans un tourbillon de musiques et de prestations qui atteint son apog?e avec celle de Wyclef Jean et s’ach?ve avec les sonorit?s d’un rara auquel il est impossible de r?sister. Un show bien orchestr? o? les temps morts et l’ennui n’ont pas leur place.

En effet, ce soir sur sc?ne nous voyons d?filer une pl?iade d’artistes : Annie Alerte qui partage la sc?ne avec les musiciens de Mizik Mizik K?k? B?lizaire, Paul Beaubrun, Na?ka Richard, Baky, Mikaben, JPerry, Kes de Trinidad, T-Jo Zenny, Roody Roodboy, J Balvin qui performe avec le drapeau ha?tien, Boukman Eksperyans, Wyclef Jean et bien entendu plusieurs DJ dont Michael Brun, le chef d’orchestre.

Entre compas, rab?day, rap krey?l, dancehall, soca, reggae, reggaeton, hip hop, musiques urbaines, musiques racines, les sons et les couleurs ne manquent pas. On ne sait plus quel son on emporte chez soi ou quel artiste aura le plus s?duit. Le choix est difficile. Bayo, ce n’est pas seulement un spectacle. C’est une aventure musicale, un mouvement pour la culture et par la culture ha?tienne. Une culture ha?tienne repr?sent?e dans toute sa diversit? et ouverte sur le monde. Une belle lettre plac?e sous le sceau de l’amour de la patrie, de l’amiti?, de la passion et qui renvoie une image positive d’Ha?ti. Celle que le monde devrait retenir. <>, avance Michael Brun qui r?ve de voir ce festival s’inscrire dans la dur?e et acqu?rir le prestige et la popularit? d’autres festivals internationaux comme Coachella. Un peu plus tard, il ajoutera <>

Ce soir comme le dit la chanson ?ponyme con?u sp?cialement pour cet ?v?nement qui a pris naissance en 2016, <>.

10 heures tapantes, c’est l’heure du renvoi. Il faut rapidement laisser la sc?ne remballer instruments et mat?riels et vider les lieux. Un public heureux mais encore sur sa soif traine les pieds et se fait prier pour se diriger vers la sortie au son du rara endiabl? qui emplit l’espace. Pour beaucoup, pas question de rentrer de sit?t. La nuit est jeune. L’after party est ? une quinzaine de minutes. ? Warsaw, la f?te va continuer de plus belle jusqu’? 3 heures du matin avec artistes et djs. Les beaux moments sont trop courts, dit la chanson. Bayo a tenu ses promesses. Merci Michael.