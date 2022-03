Beau spectacle pour les 8 ans de la chorale DEG

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Je ne me rappelle plus la derniere fois que j’ai participe a un concert evangelique de cette envergure. Cela doit remonter a l’epoque benie des concerts du dimanche. C’est donc avec une grande excitation que j’ai repris robe de soiree et talons hauts pour ce 27 mars. Pour son 8e anniversaire, DEG a pris le risque d’inviter le public a sortir et celui-ci a fait le deplacement en grand nombre. La salle Epicure de l’hotel El Rancho n’arrivait pas a contenir la foule dont une grande partie a du suivre le spectacle debout. Pendant une heure, on a pris plaisir a se revoir, celebrer les retrouvailles et prendre la pause pour les photographes. Le dress code a ete respecte, en grande partie du moins. Evidemment, il y aura toujours des recalcitrants dont certains ont ete le plus loin possible du noir et or demande par les organisateurs. Enfin, passons.

Le rendez-vous etait fixe pour 5 h p.m. Le spectacle ne commencera qu’une heure plus tard avec une longue introduction des deux maitres de ceremonie suivie d’un moment de priere, lui aussi assez long. Il a fallu suivre egalement un documentaire de pres de 20 minutes avant d’avoir enfin droit a une prestation.

La chorale DEG a ouvert la marche. Pour ce 8e anniversaire, DEG a tenu a se montrer sous un nouveau jour. Et pour cause, cette fois, la chorale se fait accompagner de musiciens. Des le premier morceau, on a pu constater le progres vocal. Le maestro David Morinvil a tout de meme tenu a le souligner. Il l’a dit et l’a repete encore et encore. DEG pa selman raboday, nou ka chante klasik tou. On l’aura compris. DEG a chante et l’a fait assez bien, visitant differents rythmes, faisant le show avec ses musiciens avant de terminer sur une note compas tres appreciee par le public.

Pour succeder a DEG qui avait mis le public debout, Jessie Desir Sauld a commence fort avec une interpretation de <>. Un beau moment d’adoration et de louange s’en est suivi, boucle sur une note gaie. Frantz Junior Moise a garde la meme ligne d’adoration avec <>. Une interpretation bien excecutee.

Puis DEG est remonte sur la scene. David Morinvil l’avait annonce : <> D’ailleurs, les robes de soiree, les costumes et les musiciens avaient tous disparu. Certaines notes vocales aussi. Mais on s’en est peu soucie. Pour cette deuxieme manche, les gens voulaient danser et la chorale DEG a une fois encore demontre qu’elle detient la formule pour faire bouger son public. Les hits sont passes en revue agrementes de choeurs connus du public. La salle est survoltee. DEG a bien entendu reussi ce deuxieme passage.

Difficile de succeder a cette bonne ambiance. D’ailleurs, le public a montre des signes d’impatience quand les musiciens de Wiliadel Denervil mettaient du temps pour accorder leurs instruments. L’interprete de <> ne s’est pas laisse demonter pour autant. Au milieu des grognes, elle a commence a chanter en acapella <>. Les protestataires se sont tu d’un coup, puis ont applaudi avant de finalement se rallier a sa cause. Les musiciens ayant entretemps tout finalise, ils ont accompagne Wiliadel qui offert un medley compose de la plupart de ses chansons. La chanteuse s’en est sorti haut la main.

Entre la prestation de DEG et celle de Wiliadel, la salle a commence a se vider. Bon, il faut comprendre, il se faisait tard. Mais les irreductibles ont voulu rester jusqu’a la derniere goutte. La derniere touche a cette belle soiree a ete apportee par Salomon Lira dit Salil. Avec ceux qui, comme moi, sont restes jusqu’au bout, Salil a chante <>, <>. Il a cloture de fort belle maniere cette soiree d’anniversaire de la chorale DEG !