Beby Joe : l’autre voix de Mass Konpa

Fedlyns F?n?lus de son nom complet est n? ? P?tion-ville. ” Aussi lointain que mes souvenirs remontent, j’ai toujours chant?. Je me dis m?me que comme Maman adore chanter, je l’accompagnais depuis son ventre. Elle se rappelle la premi?re fois que j’ai tenu un micro en face d’un public. J’avais 4 ans “, raconte Beby Joe ? Ticket. ? 12 ans, il prend concr?tement la voie de la musique en int?grant la chorale de son ?glise. ” J’ai ?t? maestro de 3 chorales diff?rentes “, fait savoir Beby Joe.

F?n?lus a connu un petit d?tour bien avant de reprendre le chemin des notes de musique. D?tenteur d’une formation avanc?e en Sciences de l’?ducation, il a ?t? tour ? tour enseignant et formateur des enseignants. ” J’ai aussi travaill? dans l’accompagnement psychosocial des enseignants du grand Sud apr?s le cyclone Matthew (2016) “, explique Beby Joe. ” C’est ce travail que j’ai d? laisser tomber pour enfin me consacrer 100% ? la musique. Il fallait faire un choix. Je ne pouvais pas mener convenablement une double carri?re “, poursuit-il.

En 2018, Beby Joe a publi? son premier single titr? ” Bye Bye “. Par la suite, ” Pwom?s ” a suivi. Bien avant, on le retrouvait sur des projets collectifs, comme ” Ol? Ola “, ayant r?uni une pl?iade d’artistes ha?tiens ? l’occasion de la Copa America Centenario (2016). Mais aussi dans un r?le qui le gardait dans l’ombre, comme celui d’arrangeur ou de choriste. ? ces titres, l’ancien ?tudiant en Sciences Comptables ? l’INUKA a collabor? avec de grands noms du HMI, chanteurs et producteurs, tels Roody Roodboy, Ray Raymond, Maestro, Manno Beats, entre autres.

2020 a ?t? l’ann?e pour Beby Joe de franchir une nouvelle ?tape dans sa carri?re de chanteur. Il s’est fait remarquer dans plusieurs spectacles virtuels comme choriste, dont ceux de Roody Roodboy, d’Enposib et de Mass Konpa. ” Lors d’une s?ance de r?p?tition pour pr?parer le show de Mass Konpa, la qualit? de ma voix avait attir? l’attention de Gracia. Il m’avait alors propos? de faire un morceau comme lead vocal. Tr?s satisfait du r?sultat, il m’avait invit? apr?s le live de le rejoindre “, explique le fils unique de sa famille.

” Mon int?gration a ?t? facile. Mass Konpa est une famille. Cependant, au d?part j’?tais rong? par la timidit?. Je ne pouvais pas encore me faire ? l’id?e d’?voluer ? c?t? d’une m?gastar comme Gracia. Il s’est assur? de me mettre ? l’aise. Aujourd’hui, je fais montre d’une grande am?lioration au premier plan de la sc?ne “, indique Baby Joe. ” Ce que voulait Gracia, en me pla?ant ? c?t? de lui, c’?tait d’apporter une fleveur nouvelle ? la production musicale de Mass Konpa. Son choix ?tait calcul?. Je suis plut?t Gospel et RNB alors que lui est plus compas direct. J’apporte alors une autre couleur qui fait plus jeune. Du coup, j’am?ne aussi un autre public vers nous. Les anciens fans ?taient r?ticents au d?part, mais ont fini par m’accepter “, dit-il ? Ticket.

En d?cembre 2020, la voix de Beby Joe est plac?e sur ” Kounye a “ainsi que celle de Garcia Delva. Sur l’album en pr?paration de Mass Konpa, on aura droit ? plus de Beby Joe dans les tympans, promet il. ” En plus de ” Kounye a “, je chante un titre tout seul et un autre en compagnie de ” Ton Gra ” “, annonce Beby Joe. Avec Mass Konpa, il r?ve de porter la musique et la culture ha?tienne dans les lieux qu’elles n’ont pas encore atteint. L? o? elles sont d?j? parvenues, renforcer son impact. ” Je veux travailler pour augmenter la consommation mondiale du compas direct “, r?ve Beby Joe.

Diery Marcelin

[email protected]