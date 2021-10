Bedjine et K-Dilak, le couple du moment

L’attention avide des promoteurs les evite, les foules ne se pressent pas pour les entendre.

Il leur faudra attendre <> au tout debut de cette annee (2021) pour que le duo arrache enfin le succes et la popularite. D’un coup.

<> traite de la sexualite dans les couples maries, en donnant la part belle a l’homme qui se plaint (Avan n te marye, ou te konn fe ti ko w bel pou mwen, ou te konn met ti pannta pou mwen. Kounya w chanje… Vire ko w vire ko w pran poz granmoun ou. Met gwo wob, met gwo jip, pran poz granmoun ou…). Cette chanson sera celle qui leur offre finalement une place au soleil dans le petit marche du secteur musical haitien, notre estimable HMI.

<> fait danser et chanter les fans de compas love. A un tel point, qu’il inspire des mimes sur le petit ecran. C’est sans surprise, qu’en moins d’un mois, le clip cumule quatre millions de views sur YouTube. Un record pour de jeunes artistes. Pour un marche comme le notre, ce succes d’audience vaut son pesant d’or.

Les promoteurs decodent l’attente du public et les affichent. Le public repond. Tout en liesse, les jeunes chantent a tue-tete le refrain devant le tout nouveau couple tout feu tout flamme du HMI.

Dire que <> a cartonne, est un euphemisme. Dix mois apres sa sortie, <> a deja ete vu quinze millions de fois et demeure la meilleure arme du couple- il faut lire duo- lors de leur prestation en Haiti ou a l’etranger.

Toutes versions confondues, POUKI’N TE MARYE grimpe jusqu’a 21 millions de vues.

K-Dilak et Bedjine ont fait mouche. L’impact est fort et ils en sont conscients. Ils profitent de la vague de popularite qui les porte pour sortir, il y a 5 mois, une nouvelle collaboration, <>. Ils battent le fer chaud et le resultat est excellent avec deja pres de sept millions de vues.

Le couple, dans cette nouvelle composition, opte encore pour une peinture de problemes assez courants dans les relations amoureuses (apre tout jou lekol m boule pou w. Ou chanje fizi w depol, jodia m p ase pou w. Apre tout kafou nou janbe, apre tout mize nou pase, gad jan gason engra…). Engra fait sensation aupres du public, tout en suscitant davantage l’attention des medias. Dossier classe. Bedjine et K-Dilak decrochent haut la main leur place dans le palmares des artistes de 2021.

D’un autre cote, leur carriere solo respective n’a pas ete en berne pour autant. Apres <> et <> en 2020, Bedjine a offert en 2021 <> et reussi avant la sortie officielle de ce morceau un veritable coup marketing. Consciente de l’attrait et du scandale que pouvait provoquer un tel titre chante par une femme, Bedjine, plus Madona que Adele, annonce la chanson en publiant un teaser o combien provocateur. Des bribes de la video postees sur les reseaux sociaux, notamment sur son compte Instagram, la montre a quatre pattes, en string et soutien-gorge, le regard affriolant, chantant ouvertement <>.

Le choc est enorme. Certains s’empressent de critiquer le cote a la fois indecent, vulgaire et pas du tout catholique du slogan <>. Mais, le pari marketing est gagne. Surtout que Bedjine aime bien miser sur ses courbes aerodynamiques et ses formes plantureuses pour jouer a l’aguicheuse. Et elle ne se prive pas d’en user sur les premiers extraits videos diffuses.

Le public mord a l’hamecon. Mieux. Les curieux avalent l’appat, la canne a peche, le bateau et la pecheuse-pecheresse. Car tout le monde croit que Bedjine reclame face camera, image a l’appui, une partie de jambes en l’air.

<>, a explique Bedjine au micro de Guy Wewe, peu de temps apres la diffusion du clip <> que le teaser <> avait lance dans le debat public.

En fait, le refrain est tout simplement <>. Rien de sexuel. C’est meme un texte moralisateur.

En ete 2021, une autre collaboration place la nouvelle recrue de la musique haitienne sous le feu des projecteurs. En quete d’une artiste pour partager un morceau et pour assouvir le desir de reiterer le succes decroche avec Rutshelle Guillaume sur le titre <> sorti en 2017, Richard Cave jette son devolu sur le talent de la jeune Bedjine.

Ensemble, ils accouchent cette annee de <> qui poursuit sa route dans l’espoir de pouvoir un jour, monter sur le piedestal que le morceau que l’ex-Carimi chante avec la Rebelle, depuis 4 ans. Sur Youtube, Koupab flirte avec les 8 millions de vues pour la version officielle et le succes sur scene est estimable.

De son cote, K-Dilak fait aussi cavalier seul. Beaucoup moins bruyant et provocateur que sa compagne de succes, il propose entre aout et septembre 2021 : <> et << <>. Si ces morceaux ne se sont pas trop bien positionnes sur le marche, a l’instar de son featuring avec le jeune talent Jean Garmel Buteau (2020) qui traite du phenomene des enfants des rues ; de son single phare offert en 2018 << M p ap pran sa nan men w), la popularite du chanteur n'a toutefois pas faibli. K-Dilak, connu et reconnu par le grand public depuis des annees, bien avant Bedjine, continue son chemin.

Aujourd’hui, Bedjine et K-Dilak ont pignon sur rue. Visas americains en poche, pour la premiere fois de leur carriere, ils ont mis depuis la fin du mois d’aout, le cap sur les Etats-Unis d’Amerique. Les images montrent que le public de la diaspora raffole du couple qui a participe a de belles affiches. Ils sont attendus au Caribbean Culture Fest, les 16 et 17 octobre prochain, dans le sud de la Floride.

Bedjine et K-Dilak sont sur la route du succes en 2021 et c’est totalement merite. Le public veut maintenant savoir si le couple sur scene est aussi en fusion amoureuse. Pas de reponse des interesses. Pour le moment. Ils miment l’amour fou et aiguisent la curiosite des fans en bons communicants qu’ils sont.

Couple de l’ete, couple de l’annee, Bedjine et K-Dilak ont reveille en 2021 le compas direct soft, l’inusable Konpa love.