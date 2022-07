Belle f?te pour les 56 ans de carri?re de Parisien Fils-Aim?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

? l ‘initiative de Baba’s Productions, Parisien Fils-Aim? a ?t? honor? le samedi 9 juillet 2022 lors d’un gala r?alis? au Hyatt Regency Hotel ? Miami. Ce bal de qui c?l?bre les ann?es de carri?re du chanteur a eu lieu en pr?sence de ses compagnons de l’orchestre Tropicana, des musiciens de Klass et d’autres artistes invit?s comme Kenny Desmangles, Eddy Fran?ois ou encore Michel Blaise, tous ? l’affiche de la soir?e baptis?e “Le grand Nord en soir?e”.

Ils ?taient des centaines ? faire le d?placement pour le retour de “Le grand Nord en soir?e”, tous v?tus de leurs tenues des grands jours, les fans des deux groupes ? l’affiche ont vraisemblablement compris l’essence de la convocation.

Contrairement ? ce qui ?tait annonc?, pas de spectacle avant les prestations de Tropicana et de Klass, mais plut?t discours et remise de plaques d’honneur ? l’invit? d’honneur : Parisien Fils-Aim?. Outre les productions Baba’s, un repr?sentant de la mairie de la ville du Cap-Haitien a remis ?galement une plaque d’honneur au personnage principal de la soir?e. Mentionnons qu’initialement le gala dont R?gine Bastien ?tait le MC a vu l’interpr?tation des hymnes am?ricains et ha?tiens par la fille du manager de Klass, Herv? Bastien, Hervina. Soit dit en passant toute la famille Bastien s’est impliqu?e corps et ?me dans la r?alisation de cette c?r?monie.



Tropicana assura ensuite la premi?re manche musicale de la c?r?monie. Des titres comme <>, <> ou encore <> ont rapidement amen? l’assistance a occup? la piste de danse. Toujours aussi fraiches, ces chansons du groupe phare du Cap-Haitien ont visiblement combl? l’assistance qui s’est pour l’occasion pr?t?e au jeu des reprises en choeur.



Le passage des diff?rents invit?s au 17e gala <> a boost? la r?jouissance des participants. Le but ?tant de rendre hommage ? Parisien Fils-Aim?, Michel Blaise, Kenny Desmangles, Eddy Fran?ois, Pipo et Ritchie ont tous repris des chansons de l’orchestre Tropicana. Affichant chacun leur respect envers leurs ain?s, ces messieurs ont d’abord exprim? leurs consid?rations face ? cette longue et remarquable carri?re. Pour chacun d’entre eux, Monsieur Fils-Aim? est le mod?le qu’ils ont commenc? ? suivre.



La formation musicale Klass tout de suite apr?s a pris le relais. Le premier morceau n’?tre autre que <>, suivi de <>. Le clou de la c?l?bration reste la prestation commune de musiciens de Tropicana et de Klass. En effet, le maestro du groupe invita certains musiciens de Tropicana ? rejoindre le stage afin de performer avec Klass, Parisien Fils-Aim? pris aussi le micro ? ce moment-l? pour chanter <>. Ce playing Tropicana/Klass a offert un beau moment de fraternit? et de partage. Signalons que Daniel Fils-Aim? dit Tonton Bicha ?tait aussi de la soir?e. Outre une br?ve animation sur un des morceaux de Tropicana, le natif de Cap-Haitien a ?galement offert une plaque d’honneur ? son cousin venant de la Fondation Bicha. Du d?but des prestations musicales jusqu’? la fin de la c?r?monie, les couples n’ont pas quitt? la piste de danse. C’est dire que ces derniers ont savour? chaque minute de ce retour du rendez-vous <>.