Belle Notre-Dame ? Petit-Go?ve

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Dans l’ensemble, la population de Petit-Go?ve a eu droit ? une longue f?te. Il n’a manqu? que les diasporas ou encore des visiteurs venant d’autres villes du pays pour que la f?te fusse m?morable. Leur absence planait dans les rues sans embouteillage, au bord de la mer, ? Bon Repos et sur les plages de la 3?me section communale, comme <> o? les clients ont fait faux bon aux commer?ants et marins.

Le dimanche 14 ao?t, la formation musicale Ekip et Charlin Bato ont fait danser le Lambi Night Club. La veille, vendredi 13 ao?t, deux affiches invitaient ? faire la f?te. Ram, K-Niway, T-Lun?t et la bande locale <> , au Louco Night Club, Tony Mix et la bande de rara petit-go?vienne <> ? Lambi Night Club.

