Beni, le dernier album de Gabel

Cinq ans apres la sortie de leur disque baptise : <>, la formation musicale Gabel gratifie enfin ses fans d’un nouvel album : <>. Ce disque comporte treize titres dont sept collaborations avec les artistes Rutshelle Guillaume, Kanis, Pierre Jean, Oswald et Roody Delpe. Le groupe devait realiser la premiere vente-signature de l’album au cours du premier week-end du mois de mars a l’hotel Rancho, mais l’evenement a ete subtilement annule. Pour l’heure, seulement les fans vivant aux Etats-Unis auront droit a des soirees vente-signatures dans un court delai.

<> featuring Rutshelle Guillaume, <>, <>, <> featuring Vag Lavi, <>, <> featuring Pierre Jean, <> featuring Roody Delpe et Oswald, <> feat Black Makak, <>, <>, <> feat Kanis, <> et <> sont les treize titres respectifs figurant sur cet album. Tout comme la majorite des albums de la tendance compas, l’amour est le theme recurrent des textes de <>. Les textes ne se demarquent en rien de ce a quoi le public haitien est habitue a travers les chansons de ce genre. Cependant Gabel a aussi fait l’effort de traiter de la migration massive que connait Haiti ces derniers temps a travers le texte <>.

Outre le nombre record d’artistes solo a participer sur <>, les musiciens de cette formation musicale basee en Floride ont decide de rendre hommage a feu Isnard Douby a travers la chanson <> sur laquelle on peut entendre la voix du chanteur de System Band qui nous a recemment quittes. Une initiative saluee par plusieurs observateurs du HMI et par la fille du defunt. L’on retrouve a la fois des tempos qui invitent a la danse de couple, citons <> ou encore <> et du compas <> comme c’est le cas sur la collaboration <> realise avec Vag lavi.

Apres l’annulation, pour cause d’insecurite, de leur premiere vente-signature prevue pour le debut de ce mois de mars, les musiciens de Gabel ont rendez-vous dans la diaspora haitienne des USA pour la tournee-signature de ce disque. D’abord en Floride ou le groupe est base, pour des affiches regulieres ensuite a New York le 29 avril accompagne de Rutshelle et de 5 Lan. C’est d’ailleurs la chanson <> avec Rutshelle qui a introduit l’album. Son clip est signe Roodmy Poulard et a ete tourne a Los Angeles. <> est disponible sur toutes les plateformes de telechargement legales.