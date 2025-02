Beyoncé entre dans l’histoire en devenant la première artiste noire à remporter le Grammy du meilleur album country 

Getting your Trinity Audio player ready...

Avec « Cowboy Carter », Beyoncé redéfinit les frontières de la musique country et brise les barrières raciales et genrées aux Grammy Awards.

Beyoncé a marqué l’histoire des Grammy Awards le dimanche 2 février en devenant la première artiste noire à remporter le prix du meilleur album country pour son projet acclamé, Cowboy Carter. Cet album, salué par la critique et le public, a permis de dépoussiérer un genre musical longtemps dominé par des hommes blancs et conservateurs, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la diversité dans l’industrie de la musique.

Arrivée aux Grammy Awards avec 11 nominations, Beyoncé était l’artiste la plus nommée de la soirée. Parmi ces nominations figurent celle de l’album de l’année pour pour Cowboy Carter, sa cinquième tentative pour ce prix prestigieux après quatre défaites précédentes. Bien qu’elle n’ait pas remporté l’album de l’année, elle a décroché le Grammy du meilleur album country, un exploit historique.

Dans son discours de remerciement, Beyoncé a partagé une réflexion profonde sur les barrières genrées et raciales dans l’industrie musicale : « Je pense que parfois, le terme « genre » est un mot de passe pour nous maintenir à notre place en tant qu’artistes. Je veux simplement encourager les gens à faire ce qui les passionne. »

Cowboy Carter a également été nominé dans plusieurs autres catégories country, notamment la meilleure performance country en solo pour 16 Carriages, la meilleure performance country en duo/groupe pour II Most Wanted (en collaboration avec Miley Cyrus), et la meilleure chanson country pour Texas Hold ‘Em. Bien que Beyoncé ait remporté le prix de la meilleure performance en duo/groupe country lors de la cérémonie préliminaire, elle a été devancée dans d’autres catégories par des artistes comme Kacey Musgraves, Chris Stapleton et Sierra Ferrell.

L’album Cowboy Carter est le fruit d’une expérience personnelle vécue par Beyoncé il y a plusieurs années, où elle s’est sentie exclue du monde de la musique country. « C’est né d’une expérience où je ne me sentais pas la bienvenue… et il était très clair que je ne l’étais pas. Mais, grâce à cette expérience, j’ai plongé plus profondément dans l’histoire de la musique country et j’ai étudié nos riches archives musicales », a-t-elle expliqué sur les réseaux sociaux lors de l’annonce de l’album.

Avec ce projet, Beyoncé a non seulement repoussé les limites artistiques, mais elle a également ouvert la voie à une plus grande inclusion dans un genre qui a longtemps été perçu comme exclusif. Son triomphe aux Grammy Awards est une victoire symbolique pour les artistes noirs et les femmes dans l’industrie de la musique, rappelant que la créativité et l’innovation transcendent les frontières raciales et genrées.

