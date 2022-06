The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Bikini Show Chaud est de retour avec Miss Soy et Bamby ! Apr?s un arr?t forc? d? ? la pand?mie et ? la situation sociopolitique du pays, votre rubrique pr?f?r?e reprend du service. Au cours des semaines ? venir, Ticket vous fera d?couvrir plusieurs jeunes femmes bien dans leur peau qui assument pleinement leurs rondeurs, leur maigreur, leurs courbes… Elles n’ont peur ni de s’afficher ni de montrer leurs imperfections.

Ticket lance donc l’?t? ce 21 juin avec une s?ance de photo r?alis?e ? l’h?tel Karibe avec deux soeurs compl?mentaires, Soraya Louis (Miss Soy) et Anne-Ren? Louis (Bamby). Sous l’objectif de Charly Amazan, assist? de Marckinson Pierre et Fabien David Sainthiar, avec la touche sp?ciale de Francisco Le Maquilleur et par?e des maillots de bain de Jiji’s Beach Apparel, ces deux jeunes femmes se sont volontiers pr?t?es au jeu. Retrouvez toutes les photos sur les pages Facebook, Instagram et Twitter de Ticket !