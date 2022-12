BIT-HAITI pour un festival de th??tre et des arts de la sc?ne tout En lisant

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Nouvelliste : Le festival de th??tre et des arts de la sc?ne En lisant, ? l’initiative de l’institution Brigade d’intervention Th??trale-Ha?ti (BIT-Ha?ti), cette ann?e, est ? sa 7e ?dition. Que propose BIT-Ha?ti au public en cette p?riode si troubl?e qui invite les gens ? se terrer chez eux pour ?viter la rue?

Eli?zer Gu?rism? : C’est quand m?me un beau pari de convoquer le public ? investir la rue par les temps qui courent. Investir ce lieu commun qui repr?sente, dit-on, le salon du peuple. En tenant compte des r?alit?s sociales du pays, le festival En Lisant a fait cette convocation parce que l’?quipe est convaincue que le public a besoin de ses activit?s. C’est pour ?a qu’on organise ce festival. Cette ville ne peut pas mourir. La culture et le th??tre ont le pouvoir de r?veiller morts et vivants.

Le Nouvelliste : Th??tre, contestation et violence. Un vrai cocktail pour ce festival. Quelles sont donc les oeuvres, les auteurs et metteurs en sc?ne qui donneront ? voir et ? entendre dans cet intervalle de temps consacr? au th??tre?

Eli?zer Gu?rism? : Nous avons travaill? sur beaucoup de th?matiques ? travers ce festival. L’ann?e derni?re on avait abord? la question de la migration. Un documentaire a m?me ?t? r?alis? sur ce sujet. Ce documentaire titr? Aller simple est disponible sur le site : https://watch.eventive.org/mardidoc/play/6388c5ca03fea902f73039aa, gr?ce ? un partenariat avec le programme Mardi.doc de la FOKAL.

Par ailleurs, ? part les th?matiques nous accordons une place centrale aux auteurs et autrices dramatiques. La premi?re ?dition du festival a ?t? consacr?e ? l’?criture de l’immense dramaturge fran?ais Bernard-Marie Kolt?s. En 2018 on avait re?u au pays l’auteur et metteur en sc?ne Jean-Ren? Lemoine, et en 2020 Guy R?gis Junior, dit Baka, a ?t? notre invit? d’honneur. Cette ann?e, c’est autour d’Andrise Pierre de nous pr?senter son travail.

Le Nouvelliste : Qui est Andrise Pierre ?

Eli?zer Gu?rism? : Cette ann?e, notre invit?e d’honneur, Andrise Pierre, laur?ate du Grand Prix francais SACD en 2020, propose un ensemble de textes de son r?pertoire th??tral. Toutes ces pi?ces seront jou?es, lues et d?battues ? En lisant. Elle sera ?galement avec nous pour animer un atelier d’?criture ? l’intention des jeunes femmes. Andrise animera aussi une causerie.

Bref, Andrise Pierre est une dramaturge ha?tienne de la nouvelle g?n?ration. Elle a ?crit plusieurs pi?ces de th??tre, dont : Elle voulait ou croyait vouloir et tout ? tout elle ne veut plus, Vid? mon ventre du sang de mon fils, Le ch?ne endormi. Elle est ?galement enseignante, f?ministe et animatrice de club litt?raire jeunesse. Andrise Pierre est n?e ? Port-au-Prince. Elle a fait ses ?tudes universitaires ? l’?cole normale sup?rieure puis a obtenu un master ? l’Universit? Paris 8. Actuellement, elle poursuit ses ?tudes pour l’obtention d’un Master 1 en M?tiers de la culture ? la Facult? des lettres et des sciences humaines de l’Universit? de Clermont-Ferrand. Aujourd’hui, elle enseigne la litt?rature fran?aise et la litt?rature ha?tienne.

Le Nouvelliste : Quels sont donc les lieux o? auront lieu les spectacles ?

Eli?zer Gu?rism? : L’?quipe d’En lisant a l’honneur de travailler avec des partenaires culturels fiables. Ces institutions culturelles accueillent, en leurs locaux, les activit?s du festival. Elles mettent leur public ? disposition du festival, c’est quelque chose que l’?quipe d’En lisant tient ? coeur. Je profite de l’occasion pour les remercier. Les activit?s du festival cette ann?e seront programm?es principalement au Yanvalou bar, qui se trouve au 46, avenue N, Pacot, ? Le Centre d’art, sis au 58, rue Roy et ? la KITM?DIATH?QUE, qui se situe au 10, rue des Marguerites, Turgeau. Certains ?v?nements se feront en ligne. Ils seront diffus?s sur les pages Facebook de nos partenaires financiers, techniques et m?diatiques,qu’on profite pour saluer et remercier. Mais l’?quipe d’En lisant croit qu’il est urgent de cr?er des salles de spectacle dans ce pays.

Au nom de quel mandat, de quel agenda, de quelle force contraignante impose-t-on ? tout un peuple l’inexistence de lieu de loisir!?

Le Nouvelliste : Quelles sont les institutions qui accompagnent cet ?v?nement ?

Eli?zer Gu?rism? : C’est un honneur pour nous de recevoir le soutien de la FOKAL qui nous accompagne depuis le d?but de ce projet, de l’Institut fran?ais en Ha?ti qui est un partenaire financier et technique pour ce festival, de Ha?ti Cultural Exchange, une grosse organisation qui est bas?e ? New York, dirig?e par R?gine Roumain. Cet appui de Ha?ti Cultural Exchange t?moigne d’une volont? de cr?er un dialogue culturel entre la diaspora et Ha?ti. Il y a aussi le support de l’OIF qui croit en nos actions. Puis, cette ann?e, le minist?re de la Culture et de la Communication a apport? sa pierre ? l’?difice. Je cite ?galement d’autres partenaires comme : l’Association 4 Chemins, Ticket Magazine, Radio T?l?vision Cara?bes, Yanvalou et Le Centre d’art.

Le Nouvelliste : BITH-Ha?ti pense-t-elle d?j? ? la 8e ?dition ?

Eli?zer Gu?rism? : Oui, bien s?r ! On discute d?j? avec de nouveaux partenaires autour des possibilit?s de collaboration. Mais, pour le moment on se concentre enti?rement sur l’?dition 2022.

Le Nouvelliste : Qu’est-ce que vous aimeriez dire au public pour qu’il vienne assister ? ces spectacles ?

Eli?zer Gu?rism? : En lisant propose tous les ans une programmation assez riche et diversifi?e. Ils seront tr?s contents de voir le travail des artistes. Ces derniers travaillent sur ces projets depuis tr?s longtemps afin de pr?senter des cr?ations de qualit?. Nous vous attendons les bras ouverts. Le public sait d’avance que cette ?quipe l’aime et travaille d’arrache-pied pour lui plaire !

Propos recueillis par Claude Bernard S?rant