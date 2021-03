Bitkòb, c’est le nom de la monnaie centrale digitale de la Banque de la République d’Haïti qui a été dévoilé, ce vendredi 26 mars, au centre de convention et de documentation Antonio André, lors de la cérémonie de remise des prix aux gagnants d’un concours d’appellation. Il a été proposé par deux personnes différentes et indépendamment, Honor Luders et Jhimy Jean qui empochent chacun 250 000 gourdes comme prime dans le cadre du concours d’appellation. « Bitkòb est composé de deux…