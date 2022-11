Black Panther 2 : le royaume du Wakanda s’invite en Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Des sc?nes de Black Panther 2, sous-titr? <> se d?roulent au Cap-Ha?tien. M?me si elles ne sont pas en r?alit? tourn?es chez-nous, mais les prises a?riennes sont effectivement une vue de la deuxi?me ville du pays, r?alis?es par le droniste ha?tien Mozart Louis. Dans la Cit? Christophienne, la princesse Shuri, h?riti?re du costume et du tr?ne, en remplacement de son fr?re T’Challa, est venue retrouver une amie et faire le deuil de ce dernier.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.