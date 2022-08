Boat people aux USA : pourquoi certains Ha?tiens sont admis, d’autres refoul?s ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Un nombre impressionnant de migrants ha?tiens ?chouent sur les c?tes de la Floride. Certains sont admis ? entrer aux Etats-Unis alors que d’autres sont rapidement refoul?s en Ha?ti bien qu’ils aient atteint les eaux territoriales am?ricaines. Cette situation fait, entre autres, resurgir des questions sur la politique migratoire pratiqu?e par les ?tats-Unis.

Un article publi? par le Miami Herald cette semaine r?v?le que ” Lors d’au moins quatre arriv?es diff?rentes de bateaux au cours des cinq derniers mois, des migrants ha?tiens qui ont saut? de navires en mauvais ?tat et surcharg?s dans les eaux au large des Florida Keys ont ?t? rep?ch?s par des agents f?d?raux et amen?s ? terre pour ?tre contr?l?s, tandis que ceux qui sont rest?s ? bord ont ?t? transf?r?s vers des garde-c?tes am?ricains pour ?tre rapatri?s. L’un des derniers exemples en date de cette pratique s’est produit samedi, lorsque 113 ressortissants ha?tiens ? bord d’un voilier surcharg? ont saut? dans les eaux peu profondes des Florida Keys, tandis que 200 autres sont rest?s sur le bateau. Ceux qui sont rest?s ? bord du bateau ont ?t? plac?s sur un bateau des garde-c?tes pour ?tre rapatri?s en Ha?ti”.

Le m?me sc?nario s’est produit deux jours plus tard ? l’arriv?e dans les eaux peu profondes au large des Middle Keys. Les 109 personnes qui ?taient d?j? ? terre avant l’arriv?e des agents f?d?raux avaient ?t? plac?es en d?tention alors que les 14 autres qui ?taient rest?es sur le bateau ont ?t? imm?diatement emmen?es par les garde-c?tes am?ricains, rapporte ce m?me article.

Cette pratique fait penser ? la politique du “Wet Foot, Dry Foot (pied mouill?, pied sec) qui a toujours constitu? une pr?occupation pour les d?fenseurs des droits de l’homme qui la jugent dangereuse. Cr?? par l’administration Clinton, la politique “Wet Foot, Dry Foot” (WFDF) stipulait que les immigrants cubains qui atteignent le sol am?ricain pouvaient rester dans le pays tandis que ceux intercept?s en mer ?taient renvoy?s ? Cuba. Cette politique a ?t? ?limin?e en 2017 sous l’administration de Barack Obama.

Pour Muzaffar Chishti, avocat et chercheur principal au Migration Policy Institute, les garde-c?tes et le service des douanes et de la protection des fronti?res des ?tats-Unis (U.S. Coast Guard and Customs and Border Protection) sont guid?s par un protocole issu d’une d?cision de la Cour supr?me de 1993 qui a confirm? la politique des pr?sidents George H.W. Bush et Bill Clinton consistant ? renvoyer en Ha?ti les Ha?tiens intercept?s en mer sans audience de demande d’asile, ? moins qu’ils ne d?clarent avoir une crainte cr?dible d’?tre en danger en cas de renvoi.

<>, a d?clar? Chishti, faisant ?cho ? une autre pr?occupation des d?fenseurs des droits des Ha?tiens concernant le voile de silence du D?partement de la S?curit? int?rieure autour des migrants ha?tiens. <>, a r?v?l? l’avocat, qui a qualifi? troublante cette pratique qui est “une incitation aux gens ? prendre des risques”.

De son c?t?, Randolph McGrorty, directeur ex?cutif de Catholic Legal Services, estime dangereuse cette pratique o? les gens sautent dans l’eau pour ?viter d’?tre intercept?s.<>, a tranch?

Une absence de politique migratoire claire

Par ailleurs, cette situation r?v?le un autre malaise, celui de savoir si ces migrants ha?tiens b?n?ficient d’une proc?dure r?guli?re pour pr?senter leur demande d’asile apr?s qu’ils ont franchi la fronti?re ou qu’ils ont ?t? ramen?s ? terre.

<>, a d?clar? Cassandra Suprin, directrice du programme de d?fense des familles pour Americans for Immigrant Justice, bas? ? Miami, qui travaille avec les migrants. <>

Suprin a d?clar? par ailleurs qu’elle ne pense pas que l’approche de l’administration ? l’?gard des Ha?tiens sans papiers qui tentent d’atteindre les ?tats-Unis va cr?er un effet dissuasif. ? ce stade, il devrait y avoir une sorte de m?canisme pour voir comment ils peuvent au moins avoir la possibilit? de demander l’asile. Compte tenu de la situation en Ha?ti, je ne pense pas que ce qui se passe en ce moment va les d?courager >>, a-t-elle d?duit. <>

Si l’on en croit l’analyse de Tom Ricker, qui suit la politique d’immigration des ?tats-Unis et ?crit un blog pour l’organisation de justice sociale Quixote Center, m?me si au niveau de la fronti?re sud plus de migrants ha?tiens ont ?t? admis ? entrer et rapidement expuls?s, cela ne signifie pas que les Ha?tiens sont autoris?s ? rester ? long terme et beaucoup sont renvoy?s en Ha?ti apr?s plusieurs mois.

L’administration Biden et la migration ha?tienne

Si l’on ne peut pas prouver qu’il y a une discrimination syst?matique ? l’?gard des Ha?tiens, le nombre de compatriotes ? ?tre expuls?s d?passe largement ceux de migrants venant des pays voisins. Depuis janvier, l’administration a rapatri? de force plus de 20 000 migrants ha?tiens, dont plus de 6 100 intercept?s en mer par les garde-c?tes, selon l’Office des Nations unies pour les migrations internationales. Le nombre de rapatriements a d?pass? celui de l’ann?e derni?re, au cours de laquelle 19 629 Ha?tiens ont ?t? rapatri?s des ?tats-Unis, et il s’agit principalement de migrants entr?s aux ?tats-Unis par la fronti?re mexicaine.

Source : ” Why some Haitian boat refugees are allowed into the U.S. and others are sent back”, Jacqueline Charles, 9 ao?t 2022