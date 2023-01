The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Bob Rae, l’ambassadeur du Canada aux Nations unies et charg? du dossier Ha?ti, affirme qu’une intervention militaire ?trang?re en Ha?ti aurait peu d’impact durable, et que les discussions se poursuivent sur l’aide qu’Ottawa et ses alli?s pourraient offrir pour assurer la stabilit? ? long terme d’un pays en crise, peut-on lire dans un article de The Global and Mail.

L’ambassadeur Rae a d?clar? qu’une s?rie d’interventions militaires de l’ONU en Ha?ti dans les ann?es 1990 et 2000 n’ont pas r?ussi ? apporter une stabilit? ? long terme. “Nous devons admettre qu’il y a eu une histoire de ce que j’appellerais des interventions militaires ? grande ?chelle qui n’ont pas fonctionn?”, a d?clar? M. Rae.

M. Rae envisage une aide qui permettrait de cr?er de l’ordre en Ha?ti. “Vous ne pouvez pas avoir de d?veloppement et vous ne pouvez pas avoir des gens qui vivent en toute confiance et qui vaquent ? leurs occupations s’il n’y a pas un certain degr? d’ordre.”

L’ambassadeur Rae a d?clar? que le Canada, les ?tats-Unis et l’ONU ?laborent des plans sur la fa?on de r?tablir l’ordre et de reconstruire le pays. “La question est de savoir quelle forme d’intervention serait la plus durable et c’est ce dont nous discutons encore.” Les ?tats-Unis ont renforc? la surveillance d’Ha?ti par les garde-c?tes et Ottawa est en discussion avec le contingent de police existant attach? au Bureau int?gr? des Nations unies en Ha?ti.

L’ancien Premier ministre a d?clar? qu’il ne pense pas que l’attention et les d?penses du Canada pour aider l’Ukraine ? repousser une invasion russe emp?cheraient Ottawa de d?bourser une aide accrue pour Ha?ti. “La notion selon laquelle, d’une certaine mani?re, l’Ukraine emp?che le Canada de faire d’autres choses est compl?tement fausse”.

La semaine derni?re, M. Trudeau a h?sit? lorsqu’on lui a demand? si le Canada ?tait pr?t ? diriger une mission militaire en Ha?ti et il a refus? de dire si Ottawa avait d?termin? le nombre de soldats ? d?ployer.

En octobre dernier, le Premier ministre ha?tien Ariel Henry a demand? ? la communaut? internationale une “force arm?e sp?cialis?e” pour aider son pays, qui souffrait d’une ?pid?mie de chol?ra et faisait face ? un blocus de son principal port qui emp?chait la livraison de nourriture, de carburant et de m?dicaments.