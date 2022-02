Bonne note pour <>

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le rendez-vous etait fixe de 5 h a 10h p.m. pour cette grande premiere. Au programme, seance de photos, puis projection. La majorite des acteurs a l’exception de dame Rutshelle se sont montres avant que debute la projection. Il faut croire que la voix de <> attendait que la salle se remplisse afin de faire sensation dans sa robe bustier jaune. Reussie !

Emmenee par Carel Pedre et Success Junior comme maitre de ceremonie, la projection a demarre apres que le casting a pris place.

Tourne en Republique dominicaine, <> est une belle surprise. A regarder les teasers proposes par Big O et son equipe lors de la promotion du film, l’on aurait pu penser que l’ennui serait au rendez-vous lors du visionnage. Surprise, ce film, qui peut etre qualifie de comedie romantique, est plutot amusant et a arrache ca et la des fous-rires au public present. Aucun doute, ce dernier a aime et a passe un bon moment si l’on en croit les applaudissements et hourras qui n’ont cesse de retentir tout au long de la diffusion.

En ce qui concerne les acteurs, Thaina Corvington et Jeff 3Wa se sont demarques. L’experience aidant, ils ont ete tres convaincants dans leurs roles. La premiere a joue le role d’une peste qu’on se mettrait a hair pour de bon. Le second, celui d’un cousin trop empresse. La chanteuse Rutshelle Guillaume, actrice principale ayant interprete Maritza, a certainement du potentiel comme actrice. Il faudra cependant qu’elle se laisse guider par des gens plus experimentes qu’elle dans le domaine. De meme pour Olivier Martelly, qui est a la fois acteur principal et producteur executif, et ses freres Dro X Yani, qui ont joue le role de petits freres inseparables et egoistes. Dj Bullet, qui a interprete le role d’un livreur de pizza, ne fait pas exception a la regle. Ce fut la premiere fois de ces messieurs comme acteurs dans un film et ils sont loin d’etre ridicules. Quant a Kolonel Freez, il n’a fait que deux apparitions dans le film. Signalons que Jeff 3Wa et Kolonel n’etaient pas presents a cette grande premiere. Pour pallier cette absence, l’equipe de Big O a projete des videos pre-enregistrees ou les deux acteurs saluaient le public.

Si le scenario de “Vakans” est tres cliche et plutot leger – l’homme aise qui tombe amoureux de sa servante, l’entourage qui s’y oppose, mais qui accepte a la fin -, le film a diverti le public present le temps de sa projection. Le realisateur Dominique Telemaque, dont ce fut le premier long-metrage, peut se targuer d’avoir fait un bon travail dans l’ensemble. Aucun faux raccord n’est a signaler. Rien de grandiose ou de trop complexe, un deroule clair et limpide. Le film n’a laisse aucune zone d’ombre. Un enfant de cinq ans peut facilement comprendre la trame. Aussi le film n’a aucune scenes osees, mais plutot des suggestions voilees pour la plupart.

<> s’est termine sur une scene qui laisse presager une suite. On a aime que la dame de menage soit effrontee et ne se laisse pas marcher sur les pieds, ca change de la version qui est generalement presentee au cine. Le fait qu’elle soit bien mise et feminine aussi.

La projection du film a ete suivie d’une seance question-reponse avec les protagonistes. Une seance ou quelques figures connues du monde du spectacle ont pris la parole comme Atys Panch ou encore Flav du groupe Gabel qui a, pendant quelques secondes, vole la vedette aux acteurs.