Joint depuis la Grece par telephone, le president de la Federation haitienne des sports aquatiques et sauvetage, le Dr Evenel Mervilus s’est dit satisfait de la performance de nos nageurs et nageuses et en a profite pour signaler que parmi les institutions finacieres contactees afin d’aider la federation a realiser le voyage, seulement la Banque de la Republique d’Haiti (BRH) a contribue ; a cote de la cotisation des parents des nageurs et nageuses.

Nos athletes et…