Boston : leadership et diplomatie au menu de la 5e édition du symposium et retrouvailles des anciens de l’ANDC

5ème édition du Symposium et Retrouvailles : “Leadership et Diplomatie” à Boston le 24 août 2024.

La 5ème édition du Symposium et Retrouvailles, une activité socio-éducative organisée par les anciens étudiants de l’Académie Nationale Diplomatique et Consulaire (ANDC), se tiendra le samedi 24 août 2024 à Boston, Massachusetts. Edzer Louis Jean, lors d’une interview accordée à Juno7, a annoncé cet événement qui vise à encourager les anciens étudiants de l’ANDC à se reconnecter et à réfléchir sur l’avenir de l’école ainsi que sur la diplomatie et le leadership nécessaires pour le développement d’Haïti.

Les éditions précédentes se sont déjà tenues à Boston et Saint-Domingue, et les organisateurs envisagent de futures éditions dans d’autres villes, y compris en Haïti lorsque le contexte sera favorable, selon Louis Jean.

Le Symposium inclura une conférence/débat sur le leadership et la diplomatie en Haïti, abordant comment une réforme de la diplomatie peut contribuer positivement au développement économique du pays. Il sera également question de sujets variés tels que le changement constitutionnel et la participation de la diaspora au prochain processus électoral.

Les conférenciers invités sont Dr Panier Wisnique, Ministre Conseiller à la mission permanente des Nations Unies (ONU) à New York, et Donald Pascal, MBA, Économiste. D’autres invités surprises sont également attendus, a indiqué Edzer Louis Jean.

L’aspect social de l’événement comprendra un déjeuner et une promenade en bateau sur le “Spirit of Boston” au 200 Seaport Boulevard, suivis de visites guidées de la ville et de ses musées. En soirée, une rencontre permettra de faire un bilan et d’envisager des perspectives pour l’avenir.

Ouverte au public, cette activité invite la diaspora à partager ses idées. Les anciens de l’ANDC auront également un espace dédié pour se retrouver et discuter des perspectives futures.

Le financement de cet événement est participatif, sans sponsors ni dons, afin de préserver l’indépendance et l’authenticité de l’initiative. Les participants contribuent volontairement pour couvrir les frais, a précisé Edzer Louis Jean.

Cette 5ème édition du Symposium et Retrouvailles promet d’être une occasion enrichissante de partage, de réflexion et de renforcement des liens entre anciens étudiants de l’ANDC et membres de la diaspora haïtienne.

