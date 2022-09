Boukman Eksperyans fait danser l’Europe

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La formation musicale Boukman Eksperyans a entam? une tourn?e sur le continent europ?en depuis le 11 septembre dernier. Dans le cadre de cette derni?re qui durera jusqu’au 1er octobre, ce grand nom de la musique ha?tienne a d?j? fait bouger au rythme du Rasin, en France, le Z?nith de Lille le 11 septembre et l’Accor Arena de Bercy, le 15 septembre, ? Paris. La Lotto Arena, 12 septembre 2022, ? Anvers ( Belgique ) et la Lanxess Arena de Cologne, en Allemagne, 14 septembre 2022, ont d?j? vibr? sous le rythme du Boukman Eksperyans.

Sur des images parvenues ? la r?daction de Ticket, on se rend compte combien l’accueil, tant par des compatriotes que des ?trangers, a ?t? chaleureux envers l’?quipe de Boukman Eksperyans. ? l’a?roport de Paris, dans les p?rim?tres et ? l’entr?e de l’Accor Arena sur le Boulevard de Bercy, les musiciens ont drain? la foule dans une ambiance de rara, avant d’effectuer leur entr?e pour la soir?e du jeudi 15 septembre 2022, sous une standing ovation.

<>, d?clare Manz?, lead vocal de Boukman Eksperyans joint au t?l?phone par Ticket.

Pour le reste de la p?riode, Boukman Eksperyans sera en Allemagne les 18 et 29 septembre, ? Madrid (Espagne) le 21 septembre, au Portugal les 22 et 23 septembre, avant de revenir en France pour 2 spectacles, l’un ? Bordeaux le 25 septembre et l’autre ? Nantes le lendemain. La bande de Manz? et L?l? se produira ? Amsterdam (Hollande) le 28 septembre et fermera le parcours sur le vieux continent, dans la capitale polonaise, Varsovie, le 1er octobre 2022.

M?me ? distance, Boukman Eksperyans qui a toujours chant? la douleur de sa ch?re patrie, est touch? par le contexte de trouble actuel. <>, est le message de Manz? ? son pays.