Bouquets de fragilites…

Nos vies se deroulent sur fond de fragilite. La fragilite sismique. Sous nos pieds, des failles. A n’importe quel moment, comme le 12 janvier 2010 ou le 14 aout 2021, un segment peut rompre, provoquer un seisme majeur dans l’Ouest, la presqu’ile du Sud ou dans le grand Nord. Il y a eu en 2021 une multitude de micros seismes dont les epicentres sont en mer, augmentant le risque de tsunami, s’il y a des degagements d’energie superieure a 6,5 sur l’echelle de Richter. Les lecons non apprises, la banalisation de la securite sismique, meme apres la tragedie de 2010, le refus de construire la resilience du bati par les pouvoirs publics et les particuliers, renforce cette fragilite. Le pays s’en remet a la providence et apprehende, curieusement, ce jour.

Fragilite securitaire. En moins de cinq ans, les gangs se sont renforces et imposes sur l’echiquier. La lutte pour le pouvoir et la quete de l’avoir a tout prix, ont fait d’eux des partenaires objectifs de certains politiques, de gens du milieu des affaires, de populations complices-otages. Au service d’objectifs politiques, ils ont dechaine les feux de l’enfer, perpetre une kyrielle de massacres dans des quartiers populeux de Port-au-Prince au nez de certains amis d’Haiti qui ont regarde ailleurs, qui ont laisse faire, qui ont eu une condamnation trop tardive des massacres alors que la violence, d’une des caracteristiques de la politique en Haiti, devenait un engrenage. Pris dans cet engrenage, des politiques de tous bords, sous Jovenel Moise, ont alimente le jeu du pire. Jusqu’a a l’assassinat du chef de l’Etat, chez lui, dans sa chambre. Petit a petit, en attendant le fin mot de cet assassinat crapuleux et scandaleux, Haiti a change de categorie. Le pays est plus qu’un Etat failli. La lecture de certains articles parus dans des grands journaux du monde, laisse supposer qu’Haiti, deja sur la liste grise du Gafi, coche beaucoup de cases correspondant a un narco-etat.

En proie a la criminalite qui a explose, le pays traine la grande fragilite des chefs en charge du Conseil superieur de la police nationale (CSPN). Le PM a l’epee Joseph Felix Badio sur la tete. Le ministre de l’interieur a ete indexe pour son implication presumee dans un enlevement. Le ministre de la Justice a ete vertement denonce par un fonctionnaire de son ministere, l’accusant, lorsqu’il etait juge, d’avoir fait de la prison dans une affaire de drogue. Le meme Badio, selon le New York Times, aurait sollicite des armes de Frantz Elbe, grade de la PNH, pas encore DG au moment des faits allegues. Dans tous ces cas, il n’y a pas eu de mot de la justice. Sans prejuger du fond, de la veracite ou non de ces affirmations publiques, nos chefs, en charge de la securite publique, trainent une fragilite. Il serait, de toute evidence preferable, que ceux qui sont charges de combattre le crime, les gangs, le grand banditisme, la contrebande, la corruption, le trafic de stupefiants et d’assurer la securite de nos vies et de nos biens…soient au-dessus de tout soupcon.

La fragilite politique. Elle est celle du PM Ariel Henry. Le PM jouit du fruit d’une peur. Celle d’une grande pagaille, d’un carnaval, d’un grand cirque, celui de chaque haitien qui se croit aussi legitime qu’un autre pour s’asseoir sur la chaise bourree laissee par Jovenel Moise. Par ailleurs, il n’y a aujourd’hui aucune disposition constitutionnelle pour encadrer l’action de l’executif. Dans cette situation d’exception, les <> font avec celui qui a la realite du pouvoir, espere cet accord des accords qui n’arrive toujours pas, plus de six apres cette exigence faite aux haitiens. Le PM Henry veut foncer. Semble faire peu cas de l’appel a un accord des accords de ceux de l’international qui le soutiennent. Il veut et mettra sur pied un CEP, une Assemblee constituante. Pour l’Assemblee constituante, il est optimiste. Il voit le pays avec une nouvelle constitution d’ici avant la fin de l’ete. Mais ce PM de facto, arc-boute uniquement a l’accord du 11 septembre, pourra tout au plus faire quelques kilometres. Il pourra rallier des secteurs pour monter son CEP. Il pourra peut-etre, s’il retablit la securite, faire des elections. Celles-ci, sans un large consensus et une feuille de route pour baliser l’avenir, fort probablement, porteront les genes de la contestation, le bouton qui est devenu le malingre de tant de presidents ces dernieres decennies. Il y a dans notre histoire une constante. Ceux qui ont les renes du pouvoir se voient comme des puits de science et de puissance. Ils ne se rendent pas compte que tant que durera ce mimetisme, cette finalite reelle ou percue, que la haute fonction publique n’a pas de servitude mais constitue un moyen de jouissance, les guerres de hautes ou de basses intensites vont perdurer.

La fragilite economique. Le nombre de personnes en insecurite alimentaire pourrait passer le cap de 4,6 millions de personnes en mars 2022. Cela devrait representer une augmentation de 200 000 personnes. Plus de gens incapables de manger en quantite et en qualite alors que l’inflation en glissement annuel qui a deja depasse les 24,6 % en novembre 2021 est problematique. Avec des menages qui consacrent presque 50% de leur budget mensuel en <>, manger est un defi de plus en plus coriace pour les pauvres, un trou chaque jour plus important meme dans le budget des gens ayant un revenu intermediaire ou moyen. En 2021, les prix du riz, la cereale la plus consommee en Haiti, ont connu une augmentation de 40 %. Ici ou l’economie est en depression avec un PIB d’un peu plus de 6 milliards de dollars US, l’inflation importee et la decote de la gourde n’arrangent rien.

La fragilite sanitaire. L’offre publique en sante reste tres faible. Le seisme qui a frappe la presqu’ile du Sud a endommage des infrastructures sanitaires. Les besoins pour le relevement sont estimes a plus 30 millions de dollars dans le PDNA. Avant et apres le 14 aout 2021, la Covid-19 a eu ses vagues. Ses petites vagues. En plein deni depuis le debut de la pandemie, beaucoup d’Haitiens ont contracte le virus, sont morts en quantite marginale, comparativement a d’autres pays. Avec juste un peu plus de 1 % de vaccines contre la Covid-19, les Haitiens ont fait confiance aux feuilles, aux decoctions et autres recettes de grand-mere. Si la fragilite sanitaire persiste, avec jusqu’ici une experience moins funeste avec la Covid-19, le virus n’a pas fini de muter. Avec ce bouquet de fragilites, les Haitiens devraient apprendre le sens des mots urgence, priorite et sacrifice pour revenir sur la route de la normalite democratique, institutionnelle.