Environ 30 hommes ont pris d’assaut dans la nuit de lundi à mardi une banque à l’aide d’armes lourdes et d’explosifs et échangé des tirs avec la police lors d’un braquage spectaculaire avec otages, dans une ville du sud du Brésil, a annoncé la police locale. Ce déchaînement de violence a réveillé en sursaut la ville de Criciuma, 217.000 habitants, à 200 km au sud de Florianópolis, capitale de l’Etat de Santa Catarina (sud). Le butin n’a pas été précisé et les auteurs on…