Le président brésilien Jair Bolsonaro a remanié son gouvernement lundi, avec six changements de ministres, dont ceux des Affaires Etrangères, de la Justice et de la Défense, a annoncé le ministère des Communications dans un communiqué. Le départ du chef de la diplomatie brésilienne, Ernesto Araujo, était attendu, ce dernier étant mis en cause dans le fiasco de la politique anticoronavirus du Brésil, mais les autres changements ont pris de court les observateurs.