Brian A. Nichols appelle les acteurs ha?tiens ? un accord en toute urgence

Le secr?taire d’Etat adjoint pour l’h?misph?re occidental au d?partement d’Etat, Brian A. Nichols, apr?s des rencontres s?par?es ce mercredi 12 octobre avec le Premier ministre Ariel Henry, les repr?sentants du BSA, Magali Comeau Denis, Jacques Ted Saint-Dic d’une part et d’autre par le pr?sident ?lu de l’accord de Montana, Fritz Alphonse Jean a d?clar? que <>, selon un tweet traduit en fran?ais par l’ambassade des USA.

<>, a indiqu? un autre tweet de Nichols. <>, soutient Nichols. <>, selon ce tweet.

<>, peut-on lire aussi dans ces tweets qui servent de l?gende ? des photos du diplomates am?ricains avec ces personnalit?s Ha?tiennes. Le Premier ministre de l’accord de Montana, Steven Benoit, n’a pas pu se rendre ? la rencontre ? cause du blocage de la route de Laboule par le gang de Ti Makak. Fritz Alphonse Jean a ?t? re?u seul par M. Nichol’s, a confi? une source ? Le Nouvelliste. <>, a tweet? Jean qui n’a pas encore r?pondu aux questions du journal, entre-autres, sur la tenue ou non de discussions politiques directes avec le PM Henry apr?s la mission de Brian A. Nichols.

Magali Comeau Denis, membre du BSA, a indiqu? que l’organisation de discussions avec Ariel Henry n’a pas ?t? discut?e avec M. Nichols ? cette rencontre <>. Mme Denis a soulign? que le BSA est dispos? ? rencontrer n’importe quel acteur sur la crise et que les pr?c?dentes rencontres avec M Henry n’?taient pas du fait de Brian A Nichols. Sur la perception que les efforts des USA seraient un appui au Premier Ariel Henry, Magali Comeau Denis a ?voqu? une pr?cision apport?e par M. Brian A. Nichols. <>, a confi? ? Le Nouvelliste, Magali Comeau Denis qui a fait le point pour le journal sur les temps forts de la rencontre avec l’officiel Am?ricain.

Annulation de 12 visas et proc?dure de gel de fonds

<>, a indiqu? Magali Comeau Denis.

Blind?s, armes et munitions pour la PNH

<>, a dit la repr?sentante du BSA qui soutient avoir dit un non ferme ? Brian A. Nichol’s par rapport au projet d’envoi en Ha?ti d’une force multinationale.

<>

<>, a dit Magali Comeau Denis ? la fin d’une journ?e mouvement?e, marqu?e par la d?claration du secr?taire d’Etat Antony Blinken et l’arriv? dans la baie de Port-au-Prince d’un navire des gardes cotes am?ricains.

Le secr?taire d’Etat am?ricain, Antony Blinken, dans une d?claration intitul?e << Mesures pour faire face ? la situation humanitaire et s?curitaire en Ha?ti. <>, peut-on lire dans cette d?claration en anglais. <>, selon cette d?claration. “En signe suppl?mentaire de d?termination et de soutien au peuple ha?tien, les garde-c?tes am?ricains ont d?ploy? l’un de leur grand patrouilleur au large de Port-au-Prince, en Ha?ti, ? la demande du gouvernement ha?tien et en ?troite coordination avec le D?partement d’?tat”, a d?clar? un responsable du Conseil national de s?curit? au Miami Herald. Ce d?ploiement est intervenu quelques jours apr?s une attaque par la mer du port et des installations de l’entreprise Les Moulins d’Ha?ti par des gangs.