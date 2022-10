Brian A. Nichols et le commandant adjoint du Southcom de l’arm?e am?ricaine arrivent en Ha?ti avec une importante d?l?gation

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le secr?taire d’?tat adjoint aux affaires de l’h?misph?re occidental, Brian A. Nichols, qui dirige une d?l?gation inter-agence, est arriv? ? Port-au-Prince o? il doit s?journer 48 heures, a inform? un communiqu? du D?partement d’Etat des USA.

Nichols est accompagn? du num?ro 2 du commandement Sud de l’arm?e am?ricaine (Southcom), entit? de la US Army qui a juridiction sur la zone g?ographique o? se situe Ha?ti.



<>, a indiqu? Nichols dans un tweet.

Selon le communiqu? du D?partement d’Etat, << le secr?taire d'?tat adjoint sera accompagn? du lieutenant-g?n?ral Andrew Croft, commandant militaire adjoint du SOUTHCOM, ainsi que des conseillers et du personnel de la Maison Blanche, du Bureau du secr?taire ? la D?fense, de l'?tat-major interarm?es, du Bureau des affaires internationales et du Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs du D?partement d'?tat.

La d?l?gation rencontrera le premier ministre Ariel Henry, le groupe Montana, des dirigeants du secteur priv? et des groupes de la soci?t? civile.

Compte tenu de la demande d’aide internationale formul?e par le gouvernement ha?tien pour faciliter la r?ponse ? l’?pid?mie de chol?ra en plein essor, et des actions des acteurs criminels qui font obstacle ? cette aide, la d?l?gation ?valuera comment le gouvernement des ?tats-Unis peut continuer ? fournir diverses formes d’aide et promouvoir la responsabilisation des personnes responsables d’actes criminels.

La d?l?gation demandera instamment aux acteurs politiques de d?passer leurs diff?rences et de d?finir une vision ha?tienne pour am?liorer la s?curit? et r?tablir l’ordre d?mocratique, selon ce communiqu?.

En plus de la visite de la d?l?gation et en signe suppl?mentaire de d?termination et de soutien au peuple ha?tien, les garde-c?tes am?ricains ont d?ploy? l’un de leurs grands patrouilleurs au large de Port-au-Prince, ? la demande du gouvernement ha?tien et en ?troite coordination avec le D?partement d’?tat, selon ce communiqu?.

<>, a indiqu? Brian Nichols dans un autre tweet.