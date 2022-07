Brian Nichol’s : le r?le du gouvernement actuel <>

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le secr?taire d’Etat adjoint pour les affaires de l’h?misph?re occidentale du D?partement d’Etat, Brian Nichol’s, interrog? par un journaliste sur le support au Premier ministre Ariel Henry apr?s un an d’?chec ponctu? par l’aggravation du kidnapping et de la corruption, a indiqu? que le r?le du gouvernement actuel ?tait de pr?parer le plus rapidement possible les conditions pour les ?lections, l’am?lioration de la s?curit? et non se perp?tuer au pouvoir. <>, a soulign? Brian Nichol’s.

Le 6 juillet, dans un Op-Ed publi? par les colonnes du Miami Herald, Brian Nichol’s, avait indiqu? que <>.

<>.