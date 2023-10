Brillante avec l’OL, Melchie Dumornay élue joueuse du match face à Bordeaux

​

Brillante ce dimanche avec l’Olympique Lyonnais, Melchie Dumornay a été élue joueuse du match face à Bordeaux.

L’internationale haïtienne Melchie Daelle Dumornay continue de briller avec son nouveau club l’Olympique Lyonnais dans le championnat de France. La grenadière lors de la troisième journée du championnat féminin français a été buteuse ce dimanche et a été élue joueuse de la rencontre avec 78% des votes. Sa prestation XXL face à Bordeaux lui a permis de recevoir la note 8.9/10 sur l’application Sofascore.

Lyon enchaîne une troisième victoire en autant de matchs. Pour ce dimanche, Melchie Dumornay a été étincelante sur le front de l’attaque. Auteur du premier but de la rencontre, elle a aussi provoqué un penalty.

Pour sa bonne prestation, elle a reçu la version standard d’EA Sports FC 24 comme meilleure joueuse de la rencontre.

Le match s’est terminé 4-0 en faveur des coéquipières de Corventina. «Le match démarre sur un petit rythme sans réelle occasion dangereuse. Il faut attendre la moitié de la mi-temps pour voir l’OL ouvrir la marque par Dumornay qui a bien suivi un tir de Damaris repoussé sur la transversale par la gardienne (1-0)», peut-on lire dans un résumé disponible sur le site du club français.

“On a eu une entame de match un peu difficile. On a eu du déchet technique et peu d’espace. Il fallait un peu de temps pour retrouver des automatismes. On s’attendait à ce genre de match face à une équipe qui a un jeu direct et qui allait défendre bas. On a eu énormément d’opportunités et le score aurait pu être plus large. On a encore du travail.

On continue notre bonne série sur le plan défensif. On doit progresser dans l’utilisation du ballon. Le Derby a toujours une saveur particulière. On a hâte d’être à ASSE samedi prochain pour disputer cette rencontre”, a déclaré Sonia Bompastor, coach de l’Olympique Lyonnais.

