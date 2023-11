Bruna Biancardi officialise sa rupture avec Neymar

​

​

Bruna Biancardi, mère du deuxième enfant de Neymar, officialise sa rupture avec le footballeur.

La mannequin brésilienne de 29 ans, Bruna Biancardi, a annoncé sur sa story Instagram sa séparation avec le footballeur Neymar. D’après les journaux internationaux, les infidélités répétées de l’ancien joueur du PSG seraient à l’origine de leur séparation. Le couple a accueilli le 6 octobre dernier le premier enfant nommé Mavie qui est une petite fille.

“C’est une affaire privée, mais comme je suis liée quotidiennement à des rumeurs, des suppositions et des blagues, je vous informe que je ne suis plus en couple. Nous sommes les parents de Mavie, et c’est la raison de notre lien (avec Neymar, ndlr). J’espère que vous cesserez de me lier si souvent à l’actualité. Je vous remercie”, a indiqué la mannequin brésilienne sur sa story Instagram dont Juno7 a remarqué mais qui a disparu au bout de 24 heures.

Neymar a récemment été accusé d’avoir trompé Biancardi, avec des images compromettantes apparues plus tôt cette année le montrant faire la fête avec deux femmes différentes dans une discothèque espagnole.Il y a également des allégations selon lesquelles il aurait demandé des nus à la star brésilienne d’OnlyFans, Aline Farias, Farias aurait publié des captures d’écran de sa conversation avec Neymar.

Mavie est le premier enfant du couple mais Neymar a un fils issu d’une précédente relation avec l’influenceuse brésilienne Carolina Dantas. Il était avec Biancardi depuis 2021 et avait annoncé la fin de leur relation en août 2022 avant de la raviver peu de temps après. Cette fois-ci est-ce la vraie décision?

À lire aussi :

Rencontre entre le MENFP et des maisons d’éditions autour de la création de bibliothèques scolaires