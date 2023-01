Budget 2022-2023 : Les d?fis de l’?conomie ha?tienne ne sont pas adress?s, estime Fr?d?ric G?rald Ch?ry

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Commentant les modifications apport?es ? la loi du 9 octobre 2022 qui pr?voit entre autres des avantages fiscaux ? certaines entreprises, le professeur Ch?ry a d?clar? que les entreprises ne souffrent pas de probl?mes fiscaux ou de taxation. Il a consid?r? le secteur agricole qui n?cessite, selon lui, la coordination des d?bouch?s pour ses productions et des infrastructures. <>, a not? M. Ch?ry.

