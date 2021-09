Budget rectificatif : une contraction du PIB de -0.9% annoncee

A moins de neuf jours de la fin de l’exercice fiscal 2020-2021, le gouvernement a publie le budget rectificatif dudit exercice. Une contraction du PIB (produit interieur brut) de -0.9% contre +2.4% et un taux d’inflation revise a 13.7% en glissement annuel contre 18.2% sont prevus dans le budget initial, en termes de perspectives macroeconomiques. L’enveloppe budgetaire initiale de 254,7 milliards de gourdes diminue de 61.7 milliards de gourdes et represente maintenant 193 milliards de gourdes, soit une reduction de -22,4%. Cette baisse est exprimee au niveau des previsions de recettes. Dans le budget rectificatif, les recettes totales sont autour de 96,4 milliards de gourdes contre 132,6 milliards dans le budget initial. Par rapport aux previsions faites dans le budget initial, les recettes subissent une diminution de 36.1 milliards de gourdes, soit -27,3%.

Seuls les impots directs connaissent une legere augmentation de 0,6%, passant de 29,67 milliards de gourdes a 29,83 milliards. Quant aux impots indirects, ils connaissent une diminution significative, passant de 89,52 milliards de gourdes a 57,68 milliards de gourdes, soit une diminution de -35,6%. Par exemple, sur le commerce exterieur, les previsions de recettes dans le budget initial etaient autour de 57,69 milliards de gourdes et tombent sous la barre de 40 milliards de gourdes dans le budget rectificatif, soit une baisse de -29.2%. Les previsions de recettes sur les produits petroliers etaient de 13 milliards de gourdes dans le budget initial. Il n’y a aucune recette a collecter sur lesdits produits dans le budget rectificatif. Les autres recettes domestiques se chiffrent a 8,91 milliards de gourdes dans le budget rectificatif contre 13,41 milliards dans le budget initial. Elles ont connu une diminution de 4,5 milliards de gourdes, soit -33,6%.

Pour les depenses totales, le gouvernement, qui avait prevu de depenser 211,6 milliards de gourdes pour l’exercice, n’a pas atteint ses previsions. Il s’est resolu a effectuer des depenses autour de 167,7 milliards de gourdes. Les depenses relatives aux salaires et traitements connaissent une legere baisse de -10%, passant d’un budget a un autre de 66,5 milliards de gourdes a 59,7 milliards de gourdes. Les depenses relatives aux biens et services connaissent aussi une baisse mais celle-ci est seulement de -0,6 puisque ces depenses representent plus de 33 milliards de gourdes dans les deux budgets.

Le gouvernement avait prevu de payer 6,1 milliards de gourdes a titre d’interets, dans le budget rectificatif, ce montant chute a 3,9 milliards de gourdes. Il a respecte ses engagements et paie le montant de 2,15 milliards de gourdes prevu en ce qui a trait au paiement des interets de la dette externe. Toutefois, pour la dette interne, le gouvernement se contente de verser 1,7 milliard de gourdes a titre d’interets contre la somme de 3,9 milliards de gourdes prevue dans le budget initial. Il n’y a que les depenses liees aux activites electorales qui sont revues a la hausse. Elles sont passees de 3,11 milliards de gourdes a 3,90 milliards, soit une augmentation de 25,3%. Quant aux supports prevus aux partis politiques, il a diminue de -70,3%, passant de 500 millions de gourdes a 148 millions.

Pour les voies et moyens, le gouvernement prevoit de collecter des ressources domestiques de l’ordre de 96.4 milliards de gourdes en raison de 73.9 milliards de gourdes de recettes internes et 22,5 milliards de gourdes de recettes douanieres. Le gouvernement n’a pas prevu d’autres ressources domestiques pourtant il avait projete auparavant d’avoir 4,4 milliards de gourdes. Dans le budget initial, la prevision des recettes internes et des recettes douanieres se chiffraient respectivement autour de 95 milliards de gourdes et 32,9 milliards de gourdes. Il beneficie des dons et d’un financement qui representent respectivement 23,8 milliards et 72,6 milliards de gourdes. Globalement, le gouvernement prevoit d’obtenir 193 milliards de gourdes mais compte depenser ainsi avec des depenses courantes autour de 121,14 milliards de gourdes et des depenses de capitale a hauteur de 71,88 milliards de gourdes.

Concernant les investissements, le gouvernement a mis 45,15 milliards de gourdes pour les programmes et projets. Les credits d’investissement sont inferieurs au montant de 59,7 milliards de gourdes des salaires et traitements. <>, lit-on dans le document budgetaire. Les depenses pour les biens et services puis d’autres depenses publiques non precises se chiffrent a 37,2 milliards de gourdes et celles relatives aux transferts et subventions a 20 milliards de gourdes. <>, precise le gouvernement dans le document. Pour amortir la dette, un montant de 25,2 milliards de gourdes est engage. En fait, les credits de fonctionnement representent 147,8 milliards de gourdes.